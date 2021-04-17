Электроскутеры — идеальный транспорт для города и не только

Жизнь ускорилась и большинство из активных людей стараются «променять» общественный транспорт на личный. Мобильность и независимость от окружающих, действительно, решает многое. И вот вам последний «транспортный тренд»: всё больше становится тех, кто предпочитает «традиционному» транспорту для передвижения — автомобилям — их более экономичных, но и по многим параметрам более функциональных «коллег» по дорогам. Мотоциклам, мопедам, электросамокатам, гироскутерам… Ну а в лидерах предпочтений тех, кто хочет перемещаться в пространстве максимально быстро и комфортно, во многих странах мира значатся электроскутеры. И особенно актуальными они становятся в тёплый период года, когда с ветерком, минуя пробки, «доставлять» себя к месту назначения особенно приятно.

Хорошая новость и в том, что модификаций у этой техники великое множество, так что подобрать «коня» под свои запросы особого труда не составлять. Как в том, что касается стоимости, так и по техническим характеристикам.

Электроскутеры — примета времени

Почему действительно стоит задуматься о приобретении электроскутера? Причин много, но основные и, в общем-то, безапелляционные — это:

Электроскутеры — транспорт весьма доступный в том, что касается стоимости. Он однозначно дешевле как автомобилей, так и мотоциклов. Ещё один плюс: ценовых категорий, в которых представлен этот вид транспорта, с десяток точно. От бюджетных до очень дорогих. В зависимости от бренда производителя и технических наворотов. Говоря о финансовых моментах, связанных с электроскутерами, также стоит отметить и такой факт: в эксплуатации и обслуживании они более чем экономичны. И это, согласитесь, в наше недешёвое время весомейший плюс в их пользу.

Электроскутеры — транспорт экологичный. Техника работает на электричестве, так что живёт в мире с окружающей средой. И не вызывает лишних эмоций — они бесшумны. В современном мире бесконечного грохота — ценное качество.

Электроскутеры — транспорт непритязательный, но манёвренный. Пройдёт там, где едва ли не любой автомобиль сдастся: узкие дороги, сельские трассы, тротуары, заторы. И! Электроскутеры всегда есть, где приткнуть на стоянку — занимают мало места, да и способны, благодаря своей компактности, забраться в любой уголок.

И ещё: электроскутеры просты в управлении. Особых навыков, чтобы разобраться с устройством, не требуется. Именно поэтому этот транспорт часто называют самым демократичным — научиться управлять им могут водители всех возрастов: от подростков до пожилых людей.

Электроскутеры — любой каприз за ваши деньги

Что нужно знать об электроскутерах, чтобы приобрести по-настоящему стоящий экземпляр? Параметры, на которые стоит ориентироваться, таковы:

Мощность. Здесь всё относительно просто. Исходить стоит из того, в каких условиях электроскутер будет эксплуатироваться. Так, для города вполне подойдёт техника мощностью до 800 Вт. Если же основным «полигоном» его работы станут грунтовые дороги, то предпочтение лучше отдать «железным коням» мощностью 1000-2000 Вт.

Скорость. Этот показатель напрямую зависит от мощности электроскутера. Но в целом речь идёт о скоростных режимах от 35 до 50 км/ч.

Тип АКБ и время зарядки. При выборе электроскутера, этому параметру стоит уделить повышенное внимание. От него зависит не только цена техники, но и запас её хода (расстояние, которое электроскутер может преодолеть при условии полной зарядки). Этот транспорт оснащают двумя типами аккумуляторов: свинцово-кислотными или литийионными. Какому виду отдать предпочтение? На вкус и цвет, но модели, оборудованные первыми, как правило, стоят дешевле, чем вторые. Но! Специалисты поясняют: литийионные аккумуляторы служат дольше, а также они считаются более надёжными. Что касается времени зарядки, то чёткого показателя нет — оно варьируется от 6 до 16 часов.

Ещё один параметр, на который стоит обратить внимание — тормозная система. Она может быть барабанной или дисковой. В плане надёжности вторая — предпочтительнее.

Также немаловажно, выбирая электроскутер, учитывать его вес. А он может весить от 50 до 90 кг. В зависимости от модели.

Что же касается «наворотов». Электроскутеры могут быть как вполне лаконичными по принципу «Вам ехать или шашечки?», так и оснащёнными многими атрибутами — от дополнительных зеркал до суперкомфортных сидений, от магнитолы до бортового компьютера. Другими словами: любой каприз за ваши деньги.

Существуют ли общие рекомендации, с которыми стоит подходить к покупке электроскутера? Специалисты советуют изначально ответить себе на такие вопросы:

Где будет эксплуатироваться транспорт? От этого зависит определение с такими параметрами как мощность, скорость, тормозная система.

Какие расстояния придётся техники преодолевать? В зависимости от ответа на этот вопрос, подбираем тип АКБ.

Кто будет эксплуатировать транспорт? Так, если водителем будет подросток, у которого навыков вождения не так уж и много, то лучше приобрести более простую модель. И! Однозначно более лёгкую. Вес также стоит учитывать в тех случаях, когда электроскутер будет парковаться не на улице — вряд ли стоит покупать аппарат в 90 кг, если вам доведётся ежедневно поднимать его на свой этаж в подъезде.