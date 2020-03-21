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Эпидситуация в Крыму под контролем, но госорганы могут перейти на дистанционную работу
Фото: pxhere.com

Эпидситуация в Крыму под контролем, но госорганы могут перейти на дистанционную работу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:21 21.03.2020

Эпидемиологическая ситуация в Крыму несмотря на выявленный случай заражения коронавирусной инфекцией остается стабильной.

Все службы находятся в режиме повышенной готовности. Мероприятия по профилактике, предупреждению, распространению коронавируса соблюдаются всеми службами, — проинформировал премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Отметим, что Совмин Республики направил во все госорганы и органы исполнительной власти на местах рекомендации на случай перевода части сотрудников на дистанционную работу. В первую очередь речь идёт о родителях маленьких детей. Им лучше «посидеть дома».

Направлены рекомендации всем органам исполнительной власти и письма в госорганы – это Счетная палата, Избирком, Государственный совет и все наши уполномоченные – разработать штатные расписания на случай, если они будут переведены на дистанционную работу. Для тех сотрудников, которые могут выполнят свою работу в дистанционном режиме, находясь дома. В первую очередь это будет касаться родителей дошколят и родителей, дети которых учатся в первых-четвёртых классах, — рассказала вице-премьер РК Елена Романовскя.

Она уточнила, что это не относится к сотрудникам, которые имеют допуск к гостайне или работают с документами, которые должны находится в помещениях министерств и ведомств. И подчеркнула, что пока это только рекомендации.

Эпидситуация в Крыму под контролем, но госорганы могут перейти на дистанционную работу

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