Эрдоган на площадке ООН заявил, что Турция не признает российский Крым

И выступает за «целостность Украины».

Турция считает необходимым сохранять территориальную целостность Украины, включая территорию «аннексированного» Крыма. Об этом в очередной раз заявил президент страны Реджеп Эрдоган, сообщает ТАСС .

Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаём. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар, — сказал турецкий лидер во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Напомним, ранее МИД Турции назвал выборы в Госдуму в Крыму «нелегитимными».

Интересно, что такое заявление Эрдоган сделал накануне переговоров с российским лидером. Президент Турции приедет с однодневным визитом в Сочи 29 сентября для проведения переговоров с Владимиром Путиным. Комментируя предполагаемую повестку на переговорах, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что главы государств обсудят широкий спектр вопросов, включающий двусторонние отношения и региональные конфликты. Будет ли затронута тема Крыма? Пока же в Кремле сожалеют о новом заявлении Эрдогана об «аннексии» Крымского полуострова.

Безусловно, адресатом мы считаем себя, так это и воспринимаем. Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Российскую Федерацию, — прокомментировал Дмитрий Песков. — Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами. Что касается, этой позиции, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной.

Тем временем, в Крыму президента Турции (в который раз) пригласили посетить полуостров и лично увидеть, как он живёт и развивается.

Эрдоган может лично приехать в Крым и убедиться, как живёт и развивается многонациональный Крым, где гарантированы равные права всех народов, в том числе крымских татар, — сказал глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель в интервью РИА Новости, отметив, что Анкара «наступает на одни и те же грабли».

Среди комментариев по поводу достаточно резкого высказывания Эрдогана есть эпитеты и покрепче.

Высказывая точку зрения о якобы «нелегитимности» выборов в Госдуму в Крыму, Турция лишь вредит сама себе, заявил турецкий политолог Керим Хас. Он отметил, что Турция могла бы воздержаться от подобных заявлений и промолчать, но решила услужить Соединённым Штатам.

Решением о непризнании выборов в Крыму президент Турции стреляет сам себе в ногу. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что идёт подготовка к визиту Эрдогана в Москву. На переговорах он и Владимир Путин будут обсуждать важные темы, начиная от двусторонних отношений в сфере энергетики, — сказал он в беседе с изданием «Газета.Ru» .

По словам политолога, Анкара сейчас стремится улучшить отношения с Вашингтоном. Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и надеется на встречу с американским лидером Джо Байденом — в этом и кроется главная причина заявления по Крыму. Однако Хас отметил, что Англия, Великобритания и США, скорее всего, попросту используют Анкару как один из «раздражающих факторов для России«.

Ну а член международного комитета Совфеда Сергей Цеков ответил на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма русской пословицей о халве, передает РИА Новости .

Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится, — считает Цеков.

По его словам, президенту Турции нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, что Крым действительно важен для России. По его словам, полуостров является регионом, где проживает подавляющее число русских, а также находится основная военная база Черноморского флота. Сенатор добавил, что Крым будет находиться в составе России вечно.

Относительно заботы о крымских татарах: Турция особо не заботилась о крымских татарах и во времена нахождения Крыма в составе Украины, когда они испытывали гораздо большие проблемы, которые стали решаться только после воссоединения Крыма с Россией. Решаются эти проблемы очень быстро, разнопланово. А Эрдоган подобными заявлениями подогревает конфронтационные настроения в среде крымских татар, фактически не желая стабильности в Крыму, и это нас очень беспокоит, — заключил сенатор.

«Резкости» слов Эрдогана есть и иное объяснение, связанное с «сирийским следом». Издание «Al Monitor» пишет, что российская сторона поставила Анкаре условие, требующее вывода войск с территории Сирии. Эрдоган оказался перед нелегким выбором, так как вывод армии из Сирии подорвет позиции страны в регионе. «Al Monitor» подтверждают свои выводы словами Президента России Владимира Путина во время встречи с президентом Сирии Башаром Асадом. Путин назвал главной проблемой Сирии присутствие иностранных сил без разрешения или мандата ООН, явно намекая на Турцию и США.