Это ад... Как работают крымские медики в период пандемии COVID-19

В Крыму отмечается рост уровня заболеваемости COVID и медики работают в экстремальных условиях из-за колоссальной нагрузки.

Наши люди просто падают с ног от усталости. Работа в противочумном костюме при такой жаре – это просто ад! Я знаю, что сотрудники Симферопольской городской больницы №7 регулярно падают в обморок, потому что много часов проводят в этих костюмах. Они находятся в аду в круглосуточном режиме. Они герои. Я очень горжусь своими коллегами, — цитирует РИА Новости Крым замдиректора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.

При этом, говорит специалист, врачи скорой помощи Крыма хорошо оснащены средствами индивидуальной защиты, антисептиками и специальными костюмами.

Сейчас мы оснащены очень хорошо. На первых порах, когда эпидемия только начала развиваться, были проблемы со средствами индивидуальной защиты… Сейчас каждая линейная бригада имеет девять комплектов противочумных костюмов, огромное количество перчаток, масок. Кроме того, есть материальный резерв, — пояснила замдиректора центра.

В конце августа в Минздраве Крыма сообщили, что в республике более 200 работников медицинских учреждений заразились коронавирусом. На тот момент 133 человека переболели, 81 продолжали лечение.