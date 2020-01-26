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Юные дзюдоисты получили денежные сертификаты севастопольского «Добровольца»

Юные дзюдоисты получили денежные сертификаты севастопольского «Добровольца»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:39 26.01.2020

Программа «Поддержка спорта» продолжается.

Активное взаимодействие севастопольского «Добровольца» с юными спортсменами продолжено очередным вручением денежных сертификатов в рамках проекта «Поддержка спорта».

Юные дзюдоисты получили денежные сертификаты севастопольского «Добровольца»

25 января руководитель Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков в торжественной обстановке вручил сертификаты самым активным юным дзюдоистам. Напомним, что программа действует следующим образом: ежемесячно на протяжении года тренер определяет пятерых наиболее отличившихся воспитанников, которые получат в качестве стимуляции сертификаты на 1 тысячу рублей, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Юные дзюдоисты получили денежные сертификаты севастопольского «Добровольца»

Общественники и тренеры отмечают: для мальчишек и девчонок это востребованное и почётное поощрение, заслуженный вклад в семейный бюджет.

Юные дзюдоисты получили денежные сертификаты севастопольского «Добровольца»

Напомним, севастопольский «Доброволец» — партнер региональной Федерации самбо и дзюдо. А еще тренеров и лидера Общественного Движения связывают увлечение спортом и давняя дружба.

Юные дзюдоисты получили денежные сертификаты севастопольского «Добровольца»

Тренер маленьких дзюдоистов Роман Ахметзянов. Человек, с кем бок о бок прошло в спортивном зале мое детство и юношество. Я очень рад, что Рома остался в спорте и стал классным тренером! Его воспитанники сегодня получили продуктовые сертификаты на весь 2020 год, — прокомментировал лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Юные дзюдоисты получили денежные сертификаты севастопольского «Добровольца»

Юные дзюдоисты получили денежные сертификаты севастопольского «Добровольца»

Юные дзюдоисты получили денежные сертификаты севастопольского «Добровольца»

Больше фото — на странице ОД «Доброволец» в Facebook.

Юные дзюдоисты получили денежные сертификаты севастопольского «Добровольца»

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