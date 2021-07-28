Юридический перевод предполагает работу с документами компаний, которые обмениваются правовой информацией с зарубежными партнерами в виде регламентирующих нормативов, контрактных соглашений, доверенностей, включая свидетельства о правах собственности, государственной регистрации, лицензии и сертификаты с последующим проставлением штампа Apostille, консульской легализации.

Агентство «ФИЛИН» — юридический перевод документов

Профессиональный юридический перевод — это точная подача информации, соответствующая первоисточнику, различия между оригиналом и текстовым документом на иностранном языке не допустимы. Сегодня лингвистические, переводческие услуги пользуются особым спросом в международном бизнесе для плодотворного достижения определенных целевых задач на территории родного государства и в странах зарубежья.

Практически весь документооборот в области внешнеэкономической деятельности по экспорту, импорту проводится на международных языках. С помощью юридического перевода документов создаются крепкие деловые отношения в бизнесе.

Юридический перевод используется для:

подготовки и легализации регистрационных документов;

формирования отчетов о сделках связанных с коммерцией;

заключения контрактных соглашений между государствами;

документооборота во внешнеэкономической деятельности;

деловых встреч и личного общения с зарубежными партнерами.

Документы юридического характера формируются с учетом правовых норм законодательства определенного государства с соответствующим проставлением печати и подписи юридического лица, текстовый материал и надписи печати подлежат точному переводу с последующим подтверждением международным штампом подлинности Apostille.

Основные аспекты в формировании юридического перевода

Независимо от классификации регистрационных, уставных документов, юридический перевод должен сохранять структуру смысловой нагрузки без малейших изменений. Работа на формированием изложения на иностранном языке осуществляется в соответствии международных требований и нормативов.

Профессиональный юридический перевод — базовые параметры качества:

Терминология — независимо от языковой пары, используется специализированная терминология правовых документов.

География — правильное формирование требует определенных знаний о государственных требованиях к документам в странах зарубежья.

Стиль изложения — перевод должен в точности отражать смысловую нагрузку исходного документа с абсолютным сохранением структуры.

Грамотность — опечатки, грамматические, пунктуационные ошибки, неправильная стилистика изложения исключается полностью.

Формирование — обязательное требование: точная подача информации, оформление соответствующее первоисточнику.

Минимизировать риски связанные с неправильным юридическим переводом можно, если обратиться к опытным специалистам лингвистического центра «ФИЛИН» — это гарант качества в выполнении заказа любой сложности.

При необходимости срочного выполнения заказа, специалисты обеспечивают оперативность с помощью командной работы. В зависимости от категории документов, сроков выполнения заказа, дополнительных опций входящих в комплекс лингвистических услуг рассчитывается финальная цена юридического перевода. В любом случае заказать услугу в агентстве «ФИЛИН» выгодно с экономической точки зрения — соотношение цена и качество готовых документов удовлетворит потенциальных заказчиков целиком и полностью.