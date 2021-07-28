Юридический перевод предполагает работу с документами компаний, которые обмениваются правовой информацией с зарубежными партнерами в виде регламентирующих нормативов, контрактных соглашений, доверенностей, включая свидетельства о правах собственности, государственной регистрации, лицензии и сертификаты с последующим проставлением штампа Apostille, консульской легализации.
Агентство «ФИЛИН» — юридический перевод документов
Профессиональный юридический перевод — это точная подача информации, соответствующая первоисточнику, различия между оригиналом и текстовым документом на иностранном языке не допустимы. Сегодня лингвистические, переводческие услуги пользуются особым спросом в международном бизнесе для плодотворного достижения определенных целевых задач на территории родного государства и в странах зарубежья.
Практически весь документооборот в области внешнеэкономической деятельности по экспорту, импорту проводится на международных языках. С помощью юридического перевода документов создаются крепкие деловые отношения в бизнесе.
Юридический перевод используется для:
- подготовки и легализации регистрационных документов;
- формирования отчетов о сделках связанных с коммерцией;
- заключения контрактных соглашений между государствами;
- документооборота во внешнеэкономической деятельности;
- деловых встреч и личного общения с зарубежными партнерами.
Документы юридического характера формируются с учетом правовых норм законодательства определенного государства с соответствующим проставлением печати и подписи юридического лица, текстовый материал и надписи печати подлежат точному переводу с последующим подтверждением международным штампом подлинности Apostille.
Основные аспекты в формировании юридического перевода
Независимо от классификации регистрационных, уставных документов, юридический перевод должен сохранять структуру смысловой нагрузки без малейших изменений. Работа на формированием изложения на иностранном языке осуществляется в соответствии международных требований и нормативов.
Профессиональный юридический перевод — базовые параметры качества:
- Терминология — независимо от языковой пары, используется специализированная терминология правовых документов.
- География — правильное формирование требует определенных знаний о государственных требованиях к документам в странах зарубежья.
- Стиль изложения — перевод должен в точности отражать смысловую нагрузку исходного документа с абсолютным сохранением структуры.
- Грамотность — опечатки, грамматические, пунктуационные ошибки, неправильная стилистика изложения исключается полностью.
- Формирование — обязательное требование: точная подача информации, оформление соответствующее первоисточнику.
Минимизировать риски связанные с неправильным юридическим переводом можно, если обратиться к опытным специалистам лингвистического центра «ФИЛИН» — это гарант качества в выполнении заказа любой сложности.
При необходимости срочного выполнения заказа, специалисты обеспечивают оперативность с помощью командной работы. В зависимости от категории документов, сроков выполнения заказа, дополнительных опций входящих в комплекс лингвистических услуг рассчитывается финальная цена юридического перевода. В любом случае заказать услугу в агентстве «ФИЛИН» выгодно с экономической точки зрения — соотношение цена и качество готовых документов удовлетворит потенциальных заказчиков целиком и полностью.
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