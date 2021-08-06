Юрий Гоцанюк проверил работу управляющих компаний в населённых пунктах Феодосии

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк отправился в населённые пункты муниципального образования Феодосия.

Основное внимание вместе с руководителем жилинспекции Крыма и Министерством ЖКХ республики уделили состоянию многоквартирных домов. Побывали в населённых пунктах Щебетовка, Орджоникидзе и Коктебель. Проинспектировали работу управляющих компаний, — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам премьер-министра Крыма, в целом тарифы на содержание домов невысокие и оказать качественные услуги за эти деньги не всегда получается возможным.

Однако ряд управляющих компаний находят понимание со старшими домов и подъездов, проводят обязательные услуги в соответствии с утверждёнными правилами, проводят свою работу сравнительно качественно. Там же, где понимания со старшими домов и подъездов нет и сам тариф на услуги невысокий, ничего, как правило, не убирается, грязно, ремонт не производится, — отметил Гоцанюк.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Совета министров РК.