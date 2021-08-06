penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Юрий Гоцанюк проверил работу управляющих компаний в населённых пунктах Феодосии

crimeapress_news



«Верево Сити»
Юрий Гоцанюк проверил работу управляющих компаний в населённых пунктах Феодосии

Юрий Гоцанюк проверил работу управляющих компаний в населённых пунктах Феодосии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:52 06.08.2021

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк отправился в населённые пункты муниципального образования Феодосия.

Основное внимание вместе с руководителем жилинспекции Крыма и Министерством ЖКХ республики уделили состоянию многоквартирных домов. Побывали в населённых пунктах Щебетовка, Орджоникидзе и Коктебель. Проинспектировали работу управляющих компаний, — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам премьер-министра Крыма, в целом тарифы на содержание домов невысокие и оказать качественные услуги за эти деньги не всегда получается возможным.

Однако ряд управляющих компаний находят понимание со старшими домов и подъездов, проводят обязательные услуги в соответствии с утверждёнными правилами, проводят свою работу сравнительно качественно. Там же, где понимания со старшими домов и подъездов нет и сам тариф на услуги невысокий, ничего, как правило, не убирается, грязно, ремонт не производится, — отметил Гоцанюк.

Юрий Гоцанюк проверил работу управляющих компаний в населённых пунктах Феодосии

Фото и материалы: пресс-служба председателя Совета министров РК.

Юрий Гоцанюк проверил работу управляющих компаний в населённых пунктах Феодосии

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.