Ночная атака украинских дронов аукнулась жителям нескольких частных домов в Феодосии

В ночь на воскресенье ВСУ предприняли попытку воздушной атаки Крыма. Основной целью налета дронов стал район Феодосии. Напомним, все 38 вражеских БПЛА были сбиты средствами ПВО. Первичная информация по подтверждениям: участок трассы «Таврида» (уже отремонтирован) и возгорание на территории нефтебазы (было потушено оперативно той же ночью).

Сегодня стало известно об ущербе, нанесенном нескольким частным домам в Феодосии. Речь идет о поврежденных кровлях и разбитых окнах. Информацию (со ссылкой на главу администрации города Игоря Ткаченко) распространяет крымские СМИ СМИ и Telegram-каналы.

Уже в воскресенье наше управление капстроительства работало на месте. С сегодняшнего дня будем проводить восстановительные работы по остеклению пострадавших домов и ремонту кровель. Напоминаю, что звонки от граждан принимает Единая дежурно-диспетчерская служба города, тел. 15-50; 8 (36562) 3- 09-00; 8 (978) 791-22-57, — приводятся слова главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко.