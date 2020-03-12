К акции «Сад Победы» присоединился и Симферополь

В администрации Симферополя уверяют — к проведению Всероссийской акции «Сад Победы» готовятся активно.

В крымской столице акция состоится на территории, прилегающей к Мемориалу на месте массовых расстрелов советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Здесь уже идет работа по благоустройству данного участка: выполняется покос газонов, обрезка деревьев и кустарников. Также готовятся лунки для высадки деревьев. Всего будет высажено 200 деревьев: 150 сосен крымских и 50 кленов, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Эмиля Мамедиева.

Акция «Сад Победы» состоится 18 марта.

Посаженные в этот день деревья — это и память о погибших во время Великой Отечественной войны, и символ новой жизни, и благодарность за подвиги на фронте и в тылу наших отцов, дедов и прадедов. Мы должны сохранить и передать память о них нашим детям и внукам, чтобы они в тени деревьев ценили мирное небо, — подытожил заместитель главы администрации.

СПРАВКА: В год 75-летия Великой Победы по всей России в рамках акции «Сад Победы» планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великую Отечественную войну.