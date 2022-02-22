К акции «Мерхаметлик лялеси» присоединилась администрация Симферопольского района

Администрация Симферопольского района поддержала благотворительную акцию «Мерхаметлик лялеси» («Тюльпан милосердия»), которую проводит Благотворительный фонд мусульман Крыма при поддержке Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь (Таврический Муфтият).

Мы всегда поддерживаем такие акции, ведь они способствуют развитию благотворительности на территории нашего района. Наша помощь может принести радость нуждающимся в лечении детям, — цитирует пресс-служба ДУМК заместителя главы администрации Симферопольского района Эмина Вейсова.

Акция под девизом «Добро руками детей и добрыми помыслами взрослых» продлится до 6 марта 2022 года. К участию в акции приглашены учащиеся школ и воспитанники детских садов Симферополя и Симферопольского района, которые своими руками изготовили символ акции – тюльпан — для дальнейшей реализации. Вырученные средства будут переданы семьям с детьми, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Источник: Пресс-служба ДУМК

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