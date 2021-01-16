К чему снятся змеи, приснилась змея, узнать значение сновидения

К чему снятся змеи. Считается, что сновидения отражают ожидания человека, его опасения, тревоги и позволяют заглянуть в ближайшее будущее. Вековые наблюдения за сновидениями дошедшие до нас в виде всевозможных сонников по-разному трактуют появление во сне змей. Большинство считает появление этого персонажа во сне предвестником бед и неудач, символом надвигающихся проблем. Однако, существует мнение, что змея как символ мудрости является нам на помощь с целью подсказать выход из уже сложившейся ситуации.



Давайте вместе в этой статье проведём анализ и детально рассмотрим всевозможные варианты толкования сновидения, в котором появляется змея для мужчин и женщин, по дням недели в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье. К чему снится змея? Готовы? Приступим..

К чему снятся змеи женщине

Для того, чтобы составить наиболее точное предсказание для сновидения, в котором вы увидели змею, нужно обратить внимание на несколько факторов и обстоятельств:

В какой обстановке вы видели змея (дома, на природе, в воде, пустыне и. т.д);

Обратить внимание на цвет и размер. Чем больше змея, тем сильнее грядущая опасность;

Поведение змеи — нападала на вас, спокойно лежала или пыталась убежать;

На каком расстоянии змея находилась от вас.

Если вы увидели змею, которая проползает мимо вас и не делает попытки напасть, то такое появление свидетельствует о наличии в вашем окружении человека, который поставит вас в неловкую ситуацию перед коллегами.

К чему снятся змеи в доме?

Змея, которая находится очень близко, неподвижна и смотрит на вас, обличает вашу близкую подругу, которая вам завидует, считает соперницей и задумала недоброе.

Увидеть во сне клубок змей — к появлению скорых проблем на работе.

Когда увиденная вами змея мирно спит — это сигнал о том, что в вашем окружении есть завистники, они ведут досужие разговоры, распускают сплетни, которые, впрочем, ничем не могут повредить вам. Однако расслабляться не стоит, внимательно присмотритесь к коллективу.

К чему снится, если змея вас душит?

Очень нехороший знак, когда змея обвилась вокруг вас и сдавливает или душит за шею. Предвестник тяжелой болезни, катастрофической ситуации на работе или в бизнесе. Возможны болезни родственников, которые повлекут за собой самые неприятные последствия.

Если снятся тонкие, подвижные, маленькие змейки — это звоночек о том, что кто-то из ваших близких за вашей спиной распускает нехорошие, клеветнические слухи.

Когда во сне змея обвилась вокруг вас, но не душит, а удерживает, знайте что своей нерешительностью и нерасторопностью, своими принципами, которые вы считаете единственно верными, вы препятствуете собственному успеху в жизни. Пора что-то менять. Кстати, старина Фрейд, трактуя такую ситуацию в своем соннике, идёт вразрез с общепринятым мнением и предсказывает скорое появление у вас страстного, любвеобильного ухажера.

К чему снятся маленькие змеи

Вам приснились милые змейки, которые как по волшебству слушаются вас и совсем ручные? Очень хороший сон. Предсказывает быстрый карьерный рост, успехи на работе и приличные финансовые поступления.

Кое-что о цвете снящихся змеев:

Красные — сулят путешествие.

Синие — успех в азартных играх.

Серые и чёрные — к финансовым затруднениям.

Золотистые и серебристые, напротив к богатству, повышению по службе и везению в личной жизни.

Ели снится змея с несколькими головами, то знайте, скоро вы станете жертвой нелепых обвинений, лжи и грядущими за этим неприятностями.

Бывает, что саму змею во сне вы не видите, но явственно ощущаете её присутствие. Такое сновидение значит, что вами заинтересовались влиятельные люди… Ну, или как вариант компетентные товарищи.

Снится, что змея укусила

К чему снятся змеи, которые агрессивны и пытаются вас укусить? Ни один из сонников в этом случае не предвещает ничего хорошего. Это сон предостережение. Не следует совершать необдуманных поступков, заводить сомнительные знакомства, стараться быть экономнее. Возможно, что вас попытаются обмануть близкие люди, как предупреждала в этом случае Ванга. Некоторые предсказатели трактуют укус змеи во сне, как проявление вашей нерешительности и неуверенности в собственных силах. Другие, предупреждают о появлении в вашей жизни соперницы, хитрой и коварной особы, которая, находясь в близком окружении, всячески старается унизить вас в глазах любимого человека.

А вот по соннику Лоффа следует обратить особое внимание на место, в которое вас укусила змея. Именно там возможно возникновение проблем которые повлекут медицинское вмешательство.

Убить змею во сне, к чему снится?

Единственно благоприятный исход сновидения, в котором появляется змея, это убить её. Такой исход знаменует победу над недоброжелателями, окончание всех свалившихся на вас невзгод и наступление в жизни новой, светлой полосы.

К чему снятся змеи мужчине

Чаще всего змеи снятся мужчине как предвестник неудач или злонамеренных действий окружающих. Как правило, угроза исходит от женщины. Возможно среди ваших знакомых недавно возникла некая особа, которая льстит вашему вниманию, старается вызвать на близкий контакт и всячески стремится понравиться? Догадываетесь, на что намекает сновидение? Да, да это именно та змея, которую вы по собственной слабохарактерности и доверчивости можете пригреть на груди.

Однако поостерегитесь резко выказывать свою неприязнь, обрывать контакты, и… что того хуже… конфликтовать с ней. Змеи по своей натуре очень мстительные существа. Несостоявшаяся подруга обязательно отомстит. Постарается сделать всё возможное, чтобы очернить вас в глазах окружающих, станет распускать слухи и сплетни… ополчится на вас нешуточно. Поэтому, попытайтесь что называется «спустить всё на тормозах». Мило улыбайтесь, отвечайте шутками на намёки. Расскажите ей к примеру, при случае, что давно и безнадёжно влюблены в Венеру Милосскую… да мало ли что можно придумать, чтобы изящно сбросить кольца, готовые вот-вот затянуться потуже? Помните, предупреждён — значит вооружён.

К чему снятся змеи в определенный день недели

Снится с понедельника на вторник — ваши недавние действия обсуждают коллеги и начальство;

Со вторника на среду — ждите неожиданных неприятностей от незнакомого вам человека;

Приснились со среды на четверг — ваши планы будут нарушены женщиной;

С четверга на пятницу — зреет женский бунт. Распускаемые о вас слухи приносят свои плоды;

Если сон с пятницы на субботу — ожидайте конфликта с родственниками. Возможно ваша вторая половинка вами недовольна и готовит крупный разговор. Готовьтесь к финансовым потерям;

С субботы на воскресенье — в вашем ближайшем окружении зреет заговор. Не форсируйте события, присмотритесь к возможным участникам и при случае посейте раздор между ними сами;

С воскресенья на понедельник — ждите конфликтов на работе. Постарайтесь быть мягче с окружающими.

Подводя итоги, хочется отметить, что верить или не верить предсказаниям, к чему снятся змеи, зависит лишь от вашей восприимчивости и вере в приметы. Однако, дыма без огня не бывает. И коль скоро многие поколения видели в подобном знаке определенный смысл, думается, не стоит пренебрегать этими знаниями.

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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик