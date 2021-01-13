К чему снится Женщина — правильное толкование сна

К чему снится Женщина. Женщины зачастую являются во сне отражением дневных переживаний и, как правило, служат каким-то предупреждением. Для правильной трактовки нужно постараться припомнить, что делала женщина в вашем сне, отметить особенности поведения, одежду, причёску и её окружение.

В статье приводится подробный анализ сновидений, где главная героиня — женщина. А возможно вам снится сон, где много женщин или, скажем, худая, толстая, большая или маленькая женщины? К чему снится женщина в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье? Что, если увидеть во сне беременную женщину или женщину с ребенком? А ну как вам снилась блондинка или брюнетка, рыжая женщина или, скажем, женщина с косой?). Снится знакомая или незнакомка? Существует предубеждение, что женщина снится исключительно как предвестник интриг, скандалов и прочих неприятностей. Так ли это? Давайте разбираться вместе…

Итак, существует просто невообразимое количество различных толкователей сновидений, которые, пытаясь обобщить свои знания, создали массу трактатов о снах. Приведем здесь лишь некоторые из них:

Сонник Миллера. Сонник Фрейда. Сонник Хассе. Семейный сонник. Сонник Дмитрия и Надежды Зимы. Новейший сонник Г. Иванова. Весенний сонник. Летний сонник. Осенний сонник. Сонник Симона Кананита. Сонник Федоровской. Эзотерический сонник. Сонник современной женщины. Сонник Азара. Современный сонник. Сонник Шиллера-Школьника. Сонник Екатерины Великой. Дворянский сонник Н.Гришиной. Индейский шаманский сонник. Духовный сонник. Сонник Копалинского. Исландский сонник. Дамский сонник. Большой сонник. Христианский сонник. Толковый сонник. Старинный русский сонник. Сонник Э.Эриксона. Сонник Клеопатры. Психотерапевтический сонник. Сонник майя. Мусульманский сонник. Толковоый словарь сновидений. Итальянский психоаналитический сонник А.Роберти. Американский сонник.

Все составители, безусловно являясь отличными психологами и наблюдателями, собрали по крупицам вековой опыт многих поколений в области сновидений. Казалось бы, их выводы не должны отличаться кардинально. Однако, при всей схожести толкований, появление во сне женщины трактуется неоднозначно. В попытке разобраться, к чему снится женщина, мы постарались обобщить эти знания и свести воедино основные разъяснения.

К чему снится женщина?

Вот мы и подошли к обобщенному толкованию всех основных сновидений, героем которых является женщина. Разумеется, в некоторых трактовках вы столкнетесь с противоречивыми, а то и вовсе вздорными утверждениями. Не пугайтесь, припоминая детали сна, вы несомненно сделаете верные выводы.

Снится беременная женщина

Если снится беременная женщина, то это, как правило, обещает укрепление финансового благополучия, прибыль. При должной предприимчивости и бережливости, вдумчиво разбираясь в грудах накопившихся проблем, вы сможете принять верные решения относительно своего дела, которое должно вот-вот перейти на качественно новый уровень. И — да: ждите хороших новостей.

Все сонники обещают, что беременную видеть — это к важной новости, приятному известию; Если снится, что лежишь с беременной женщиной — приятные надежды; Коли беременная женщина бродит по отмели, в особенности, если вода до колен — то роды будут благополучные;

Если беременная — это вы, то скоро предоставится шанс увеличить свое благосостояние. Не упустите его;

Для мужчины появление беременной женщины во сне важно в том случае, когда он непросто рад стать отцом, но и тайно мечтает об этом; Беременность сновидицы во сне служит верным предвестником прибавления семейства в реальности; Разрешение беременности во сне, обещает скорое освобождение от проблем; Для девственницы сон о собственной беременности сулит большие неприятности; Для пожилой женщины такой сон означает тяжелые, утомительные, зачастую безрезультатные хлопоты; Замужней женщине сон предвещает возможность скорого пополнения семейства. Природа подсказывает, если уж на что-то решаться — то сейчас; Одинокой женщине такой сон — предвестник крупных перемен. Возможно вы не обращаете внимание на важные события происходящие вокруг, которые так или иначе воздействуют на вас в попытке подтолкнуть к действию. Будьте внимательнее; Собственная беременность с большим животом — к деньгам для людей со скромным достатком, а для богатых, напротив, к серьёзным финансовым потерям.

Голая женщина снится

С голого человека, как говорится, и спрос небольшой. Особое значение в трактовании сна, где персонажем является голая женщина, имеют дополнительные знаки — указания. Как-то: важно приметить возраст, внешнюю привлекательность, чем она занимается, и где, собственно, протекает сюжет сновидения. Сопоставляя и объединяя все эти факторы, можно составить достаточно ясное предсказание.

1. Определите, кем приходится Вам эта женщина:

Ваша бабушка — к получению дельного совета или наследства;

Снится бывшая жена — скоро вы обзаведётесь новым, увлекательным занятием;

Коллега снится — к прибавлению в семействе;

Если снится мать — это сулит романтическое приключение;

Голой снится одноклассница — это верный знак сексуального голода и неудовлетворенности;

Подруга голышом — к скорой ссоре с близкими людьми или родителями;

Когда снится сестра — к веселью и хорошему настроению;

Приснилась теща — вас ждёт участие в торжественном мероприятии или застолье;

Снится девочка — к успеху в делах, прибыли и карьерному росту.

2. Обратите внимание на внешность:

Если снится беременная — к резкому ухудшению здоровья;

Молодая женщина снится — такой сон ведет к семейным неурядицам;

Длинноволосая — к скорому расставанию с близким человеком;

Снится красивая женщина — готовьтесь к скорому путешествию;

Приснилась пьяная — ваши финансы «поют романсы». Ищите дополнительный заработок;

Приснилась худая женщина — невероятно, конечно, но толкователи уверяют — вам повезёт;

Когда приснилась толстая — ждите конфликт с коллегами по работе или неблизкими родственниками;

Мертвая снится — ваши желания скоро исполнятся.

3. Немаловажное значение принимает и локация, где вы увидели женщину: Если это случилось в ванной комнате — вам предстоит участие в рискованном проекте или мероприятии;

Увидели в воде, особенно если она мутная — ведёт к неприятностям из-за сплетен;

Снится женщина в автомобиле — к неожиданной поездке, возможно командировке;

В бассейне с чистой водой — ваш образ жизни ведёт к нервному срыву. 2. Очень важно, чем занимается женщина, которая снится голышом: Если она лежит на кровати без движения — ваши надежды на перемены не оправдаются;

Когда она готовится ко сну — ждите серьезного ухудшения здоровья;

Голая женщина купается — скорое повышение в должности, успех на работе;

Женщина в душе — к удачному приобретению недвижимости;

Если женщина танцует с мужчиной — к потере денег или ценных бумаг;

Смеющаяся обнаженная женщина — снится к нервному истощению и усталости;

Обнаженная велосипедистка — к судебным тяжбам, разбирательствам;

Голая соблазняет незнакомого мужчину — к удаче, находкам, везению и счастью. 3. Многое зависит от ваших действий во сне: Если вы бьете обнаженную женщину — это означает скорую смену образа жизни. Возможно, не самую плохую перемену;

Снится, что вы гладите голую женщину по голове — к роскоши, довольствию, славе и богатству;

Коли снится, что вы купаетесь с обнаженной — ждите подвоха со стороны партнеров;

Обнимать во сне голую — к новому знакомству с человеком противоположного пола;

Целовать обнаженную — к финансовой удаче и везению в делах. 4. Количество тоже имеет значение: Снятся две — к скорому примирению с неприятелями;

Когда снится много женщин — Берегитесь! Ограничьте себя во всем на время, не заводите новых знакомств; 5. Для мужчин и женщин толкования разнятся: Если обнаженная снится женатому мужчине — к высокой самоотдаче, укреплению морального духа, повышению работоспособности и появлению новых жизненных сил;

Снится неженатому парню — взывает к осторожности и внимательности;

Когда голая снится женщине — это, как гласит примета, толкование приведёт к скорой свадьбе.

К чему снится незнакомая женщина

Появление во сне незнакомки предупреждает о скорых переменах в вашей жизни и возможно о смене ближайшего окружения. Однако такой сон рекомендует быть более осмотрительным и бережливым. В некоторых трактовках говорится о крупных финансовых потерях и следующим за этим унынием. Постарайтесь не попадать в неприятные ситуации, держитесь в стороне от шумных вечеринок и большого скопления людей, не стоит провоцировать окружающих своим поведением.

Если незнакомка красива — это безусловно предвещает самые положительные изменения в вашей жизни. Финансовое благополучие, улучшение общего самочувствия и здоровья. Успехи и уважение коллег на работе. Снится некрасивая или вовсе безобразная незнакомка — сонники трактуют однозначно: это к неудачам и потерям. Когда снится незнакомая женщина в трауре — против вас плетут интриги ближайшие сотоварищи, коллеги. Драться во сне с незнакомкой — скоро вам поступит предложение к участию в сомнительном предприятии. Возможно риск будет оправдан. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Если незнакомка пришла к вам в гости — предвестник неожиданных событий, которые потребуют от вас максимальной концентрации и быстрого принятия решений. Но не всегда быстрый — первый. Помните об этом. Неизвестная, да к тому же беременная женщина снится к проблемам. Неожиданным проблемам с неясными перспективами их разрешения. Однако, некоторые сонники напротив трактуют появление во сне беременной незнакомки, как знак грядущих больших перемен, приятных и желанных. Такая чехарда, да. Решать вам.

Если снится знакомая женщина

В подавляющем большинстве сонников появление во сне знакомой женщины служит хорошим знаком и сулит хорошие вести. Однако в таких снах скрывается предостережение от совершения необдуманных поступков и бесцельном времяпрепровождении. Сконцентрируйтесь на настоящих событиях, старайтесь вникать в детали происходящего. Возможно именно в этот период вашей жизни закладываются далеко идущие перспективы.

Снится знакомая блондинка — к получению неожиданной прибыли, приятным известиям, укреплению авторитета; Когда снится знакомая брюнетка — готовьтесь к появлению проблем и непредвиденных сложностей в бизнесе; Если снится знакомая шатенка (рыжая) — к радости и веселью, к неожиданной прибыли и успеху в предстоящем мероприятии; Целовать во сне незнакомку — для мужчины к бесцельным хлопотам, потере времени, к неприятным разговорам и, возможно, даже к болезни; Если знакомая женщина во сне выражает вам свою симпатию, то ждите обмана и подвохов со стороны близких вам людей; Снится знакомая в положении (беременная) — к приятным известиям, возможной прибыли, неожиданным находкам и новым надеждам; Когда приснилась старая знакомая, с которой вы давно не виделись — ждите необычных перемен и невероятных событий, которые возможно, если не перевернут всю вашу устоявшуюся жизнь, то внесут существенные изменения обязательно; Говорить во сне со знакомой дамой — к улучшению материального положения и успеху в делах; Ссоритесь во сне со знакомой? Ожидайте скорых неприятностей и конфликтов с окружающими. Возможны крупные разногласия с коллегами по работе; Если во сне вы целуете знакомую женщину, ждите ссоры с друзьями и разочарованиям; Коль скоро во сне привиделась знакомая, пожилая дама — ждите мудрых советов и предзнаменований. Внимательно прислушивайтесь к советам старших родственников; Если снится знакомая, которая недавно скончалась, постарайтесь припомнить все подробности сновидения. Возможно, там кроются подсказки так необходимые вам сейчас.

К чему снится пьяная женщина

Увидев во сне пьяную женщину, обращайте внимание на детали, поскольку существует огромное количество трактовок такого явления. Постарайтесь припомнить ситуацию, в которой она появилась, как была одета, что говорила. Кем она вам приходится, родственница, знакомая или посторонняя. Была ли она одна или в компании. Особое внимание постарайтесь обратить на настроение дамы. Весёлая, грустная а может быть в гневе?

Если во сне вы видите пьяной себя, то наяву вы совершаете поступки не свойственные вашему воспитанию, служите объектом обсуждения окружающих. Вокруг вас сгущаются тучи слухов и сплетен; Увидеть во сне знакомую в состоянии опьянения, ведущую себя скверно — значит, что в реале вы вскоре встретите старую знакомую, не вызывающую у вас приятных чувств. Поостерегитесь от близких контактов; Если пьяная плачет — ждите проблем и конфликтов в ближайшем окружении; Когда пьяная смеётся — вы узнаете чужую тайну, раскрытие которой посторонним сильно навредит вашей репутации; Пьяная женщина дерётся или бьёт кого-то — обратите внимание на своё здоровье, возможны осложнения хронических заболеваний; Если вы увидели во сне ближайшую родственницу, мать или сестру, то это указывает на возможные проблемы со здоровьем у приснившейся персоны. Не откладывайте дело в долгий ящик, поинтересуйтесь, всё ли у неё хорошо с самочувствием. Приснилось, что в компании с пьяной женщиной ваш супруг или близкий родственник (брат, сын) — против вас и вашей семьи плетут интриги и распускают грязные сплетни; Приснились пьяные подружки? В коллективе зреет раскол и крупная ссора; Богато одетая пьяная женщина — возможно вы служите объектом насмешек для коллег из-за чрезмерной самоуверенности; Если снится пьяная дама в вашем доме — вы слишком откровенны с окружающими и ваша личная жизнь служит предметом живейшего обсуждения со стороны коллег; Помогать во сне пьяной — вами манипулируют с целью заставить действовать в чужих интересах;

Приснилась женщина в черной одежде

Черный — официальный цвет траура и печали, так ли это? Не совсем и далеко не всегда. Вспомните, к примеру, «маленькое черное платье» мадам Коко Шанель и сразу в мыслях возникает образ далёкий от печали. Именно поэтому образ «дамы в чёрном», навевающий грустные мысли, при пробуждении крайне неоднозначен и имеет множество трактовок. Конечно, возможны и прямые ассоциации, к примеру, если человек недавно перенес тяжелую утрату. Но это фактор очевидный. Мы же попробуем разобраться и в других, не менее часто встречающихся случаях.

Когда приснится дама в красивом, строгом черном наряде — это предвещает сложности и раздоры на почве взаимного недопонимания с ближайшим окружением; Барышня в черном платье, которое подспудно вселяет тревогу и негатив — призывает включиться в решение сиюминутных проблем, невнимание к деталям, которым может значительно навредить в грядущем; Симпатичная женщина в новом черном платье, возможно примеряющая его перед покупкой — приготовьтесь к неожиданным известиям, способным внести коррективы во всю дальнейшую жизнь; Беременная женщина в траурном платье — отбросьте сомнения и принимайтесь за исполнение самых, кажущихся вам несбыточными проектов. Вас ждёт удача. Монахиня в традиционном наряде снится — ждите важные известия. Когда женщина в строгом черном наряде приближается к вам во сне, то это предвещает скорое появление препятствий и сложностей в вашем деле. Однако, если она уходит, не задерживаясь, все проблемы разрешатся сами собой. Если сновидящая узнает саму себя, облачённую в траур — это предвещает длинную серию скандалов и склок с близкими людьми, в которых вы окажетесь не правы. Снится дама в нарядном, эффектном черном платье — вас ждёт удача и уверенность в завтрашнем дне. Неопрятное, грязное или рваное одеяние, напротив, сулит неприятности, разорение, долги и бедность; Если снятся родственники в трауре (мать или сестра) — это к потерям, депрессии, общему упадку сил и энергии; Если черное платье во сне примеряете вы, то это свидетельствует о верности любимого человека; Когда во сне вы надеваете собственное черное платье, то знайте: период поисков и противоречий завершен. Вам пора успокоиться и заняться созиданием. Настройтесь на положительную волну и, не сомневаясь, приступайте к делу. Только вперёд! Только победа! Очень необычно трактует появление во сне черного облачения дядюшка Фрейд. Если во сне вы в таком платье стоите перед зеркалом, присмотритесь к фасону. Коли это красивое, богатое, очень идущее вам платье — вы весьма удовлетворены своим положением, своей жизнью и её интимной сферой. От поклонников нет отбоя, но нужная вам встреча ещё впереди. Если же платье оставляет желать лучшего, то вам стоит добавить уверенности, гнать депрессивные мысли и, настроившись на положительный лад, постараться помириться с собой. Настало время изменить себя и двигаться вперед; Длинное траурное платье-макси снится к скорому расставанию с близким вам человеком; Встретить женщину в трауре идущую по кладбищу в вашем сне — предвестник скорого несчастного случая. Будьте особо внимательны и предельно осторожны; Если снится, что во сне преследуете незнакомку в черном, строгом платье, а она пытается спрятаться или убежать, знайте — догнали, поймали — отлично, все намеченные вами цели будут достигнуты. Но уж коли нет, то пиши пропало, все начинание пропадут втуне.

К чему нам снится старая женщина

Образ старой женщины во сне крайне неоднозначен. И варьируется в огромном спектре персонажей, начиная от доброй, румяной бабушки, угощающей пирожками, до злобной старухи, когда-то так жестоко подшутившей над доверчивым Германом. Кроме того, мало обратить внимание на внешний вид особы, нужно ещё и постараться заприметить окружающие её предметы, детали одежды и интерьера во сне. Но, пожалуй, самое важное значение имеет её аура. Здесь, под «аурой» мы подразумеваем общую характеристику. Как-то — добрая, грустная, злая, коварная… ох, да мало ли настроений может быть у старушки…

Грустная пожилая женщина, как правило, символизирует слухи, сплетни, зависть, тревоги и грядущие разочарования; Если приснившаяся особа была очень старой или даже дряхлой, то это сулит сновидцу или кому-то из его близких серьёзное заболевание; Кода снится, что старушка не одна, а в компании себе подобных персонажей, — ждите негативных последствий от сплетен и слухов, которые распускают недоброжелатели. Задумайтесь о своем окружении и постарайтесь пресечь нежелательные контакты; Целоваться во сне с пожилой дамой — для семейного человека означает скорую ссору со своей второй половинкой; Видеть во сне старуху в подвенечном платье — грядут крупные семейные неурядицы. Ситуация может зайти очень далеко, вплоть до расторжения вашего брака. Не всё теперь зависит от вас, но вам решать, а стоит ли прилагать усилия для стабилизации отношений или, может, пустить всё на самотёк, предоставив Судьбе право расставить точки над «и» за вас; Снится, что во сне вы ухаживаете за престарелой дамой, которая не отвергает ваши знаки внимания — для молодого человека это отличное знамение! Сновидца ожидает ошеломляющий успех в делах, скорый брак с разумной, красивой и всесторонне развитой девицей. В будущем появятся очень смышлёные дети; Если приснилась добрая бабушка, держащая в руках каравай или большую рыбу, это несомненно добрый знак, сулящий скорую прибыль и успех в любых начинаниях. Стоит отметить, что всего вышесказанного сновидец сумеет добиться сам, без помощи посторонних; Мрачная старуха в траурных одеждах отнюдь не повод впадать в отчаяние. Сон символизирует, что определенный период вашей жизни заканчивается и грядут скорые перемены. И тут уж только от вас зависит кнутом или пряником вы станете понукать Судьбу, добиваясь положительных изменений. В любом случае, немедленно начинайте действовать; Приветливая и улыбчивая старушка снится, возвещая о новом, благоприятном периоде в вашей жизни. Ждите скорых перемен к лучшему, запаситесь терпением и доброжелательностью к окружающим; Когда во сне вас преследует старуха, но не может догнать, радуйтесь — с вашим здоровьем всё в порядке. Однако расслабляться не стоит, постарайтесь заняться бодрящей гимнастикой или йогой; Снится пожилая женщина, которая пытается вам что-то рассказать, но смысл её повествования вы не улавливаете? Это предостережение. Вокруг вас плетут интриги недоброжелатели. Постарайтесь выяснить источник неприятных слухов, которые в последнее время витают вокруг вашего имени и исключите всяческое общение с этими людьми;

Драться во сне с женщиной, к чему?

Стоит сразу отметить, что драка во сне в любом случае не предвещает ничего хорошего. Драка с женщиной тому не исключение. Однако, известно, что «дьявол кроется в деталях», поэтому, для точного понимания значения сновидения важно уяснить, с кем, собственно, и за что дерёшься. Кроме того, имеют значение и подробности встречи с оппонентом: где происходит действие, присутствуют ли во время стычки посторонние люди, и не пытаются ли они вмешаться с целью помешать выяснению отношений. Немаловажное значение имеют детали одежды женщины и предметы, которые она пытается использовать в драке. Такой сон очень важен для понимания собственных перспектив и способности адаптации к грядущим переменам. Главное — держите удар!

Основное объяснение, которое кочует из сонника в сонник, — это наличие ваших внутренних противоречий, которые тянут назад и мешают развитию; Если мужчина во сне дерётся с женщиной, то это возвещает о грядущем неблаговидном поступке, о котором придётся горько жалеть и раскаиваться; Когда оппонентом во сне является любимый человек, то такой сон предрекает мир и покой, новые открытия в чувственном содержании ваших отношений; Снится, что вам пришлось драться с вооруженной женщиной — берегитесь, вас ожидают крупные неприятности. Недоброжелатели уже составили план и ждут малейшей вашей ошибки, чтобы перейти в наступление; Если деретесь с незнакомкой — обратите внимание на здоровье. Возможно, что легкое недомогание, которому вы не придаете должного внимания сигнализирует о начале серьезного заболевания; Когда важен результат. Вышли победителем в драке с женщиной — вас ждет удача в деле, которым вы заняты именно сейчас. Помирились с драчуньей — ваши дела пойдут на поправку, хотя и не без помощи извне. Проиграли в драке, получив травмы, увидели собственную кровь — к визиту родственников, с которыми предстоит неприятный разговор; Если во сне удалось победить соперницу на глазах у свидетелей, задумайтесь, возможно вы слишком много внимания уделяете театральным эффектам в жизни. Будьте проще и люди ответят вам взаимностью; Разгромили противника без свидетелей? Научитесь контролировать свои тайные желания. Возможно о них догадываются окружающие, что не сулит вам ничего хорошего; Если вам удалось одержать победу, при этом нанеся серьёзный урон неприятельнице — вскоре у вас появятся новые, влиятельные друзья; Коль скоро вы оборонялись с оружием в руках и победили — это к везению, беззаботности и радужным перспективам; Подрались с коллегой прямо на работе? Против вас строит козни кто-то из сослуживцев. Берегитесь, он вербует сторонников и наушничает; Драться с беременной женщиной — вам стоит пересмотреть свое отношение к жизни и, возможно, сменить приоритеты. Перестаньте зацикливаться на рутинной работе, взгляните на ситуацию шире и, возможно, вам откроются новые перспективы; Если вам выпало драться с нетрезвой женщиной, это обещает скорое появление в вашей жизни нечестного, алчного человека, от которого не жди добра.

К чему снится поцелуй с женщиной

Трактование последствий сна с поцелуями разнятся от обстоятельств происшедшего. Звучит немного запутано, не так ли? Тогда давайте сразу уясним несколько нюансов. Ты целуешь или тебя целуют? Какое психоэмоциональное состояние испытывает сновидец — радость, печаль, удовольствие или, возможно, — отвращение? Что это — дружеский поцелуй, поцелуй в глубоких любовных объятиях или ничего не означающий приветственный поцелуй при встрече, как это принято в некоторых странах? Важна и ситуация, при которой происходит поцелуй — с супругой, любовницей, знакомой или незнакомкой. Разумеется, во сне нельзя крикнуть себе — «Запоминай детали!» Однако, сразу после пробуждения, пока сновидение ещё свежо, можно постараться припомнить произошедшее и, собрав по крупицам детали, сделать выводы о предстоящем.

Снился поцелуй с женой — замечательно, в вашей семье будет царить взаимопонимание и любовь. Стоит только уделять больше внимания друг — другу; Целоваться во сне с известной личностью или знаменитостью — вас ждёт успех и общественное признание. Вы на правильном пути; Если девушка, которую вы целуете красива, то готовьтесь к существенным финансовым потерям; Целуете худую и болезненного вида особу — ждите неприятностей. Возможны болезни близких и прочие малоприятные вещи; Встретили во сне бывшую и страстно целуете её — сон говорит, что если наяву ваш разрыв давно уж совершен, то глубинные чувства не угасли; Целоваться с иностранкой — к скандалам, ссорам и разладу в семье. Сон предвещает финансовые потери; Целоваться в губы с незнакомкой — вы встали на скользкий путь, совершаете бесчестные, аморальные поступки, тем самым создаёте немало проблем себе и близким. Остепенитесь, пока это не привело вас в тупик; Если женщине снится, что она целует женщину, то это грозит серьезными неприятностями. К склокам и сплетням в коллективе, появлению тайных не доброжелателей, строящих козни за вашей спиной; Целуетесь с женщиной при свете — свидетельствует о крепости вашего союза. В темноте — вас одолевают соблазны; Встретили во сне старую знакомую и заключили её в объятья с поцелуями — вас ждут приятные встречи с друзьями, радость и веселье; Целуетесь с дальней родственницей в губы — возможно, вскоре вы совершите поступок, о котором вам придется очень пожалеть. Будьте внимательны и осмотрительны;

Ругаться с женщиной во сне

Ругаться с женщиной пусть даже во сне, занятие малоперспективное. Вы окажетесь виноваты во всех смертных грехах, да вам ещё и припомнят прошлые, мутные делишки, которых, кстати, никогда и не было. Женщина не оперирует фактами, зачем ей это, когда есть оружие массового поражения — эмоции. В попытке доказать свою правоту во что бы то ни стало, женщина бросает в бой все средства. Жалость и сострадание ей чужды и пленных они не берут. «Я — права или права Я» — вот основной девиз спора. Хорошо, что всегда можно проснуться, иначе жертв было бы гораздо больше.

Ругаться во сне с незнакомкой — это предупреждает о скором появлении проблем в делах или на работе. Причем проблемы возникнут не на пустом месте, их сознательно готовят, заманивая вас в западню. Присмотритесь к коллегам; Если довелось ругаться с женщиной прямо на улице, принародно, ждите проблем и неприятностей на любовном фронте. Ссора с подружкой неминуема. Если постоянной подруги пока нет, наслаждайтесь одиночеством и оставьте на время все попытки знакомства с противоположным полом; Ругаетесь во сне с женщиной-начальником? Трактовка сна однозначна. Вас ждут крупные неприятности на работе, вплоть до потери места. Будьте трудолюбивы, доброжелательны, избегайте конфликтов. Старайтесь выказывать больше сочувствия сослуживцам, в особенности противоположного пола; Снится, что ругаетесь с близким человеком? Сон обманчив. На самом деле ваши чувства сильны как никогда, царит гармония и полное взаимопонимание; Ругаетесь во сне с бывшей (бывшим)? К неожиданным финансовым поступлениям, счастливым находкам, удаче в игре;

К чему снится женщина по дням недели

Снится в понедельник — сон предупреждение о предстоящих переменах. Остерегайтесь конфликтных ситуаций на работе и в быту.

Если снится во вторник — к благоприятным переменам. Возможны неожиданные финансовые поступления.

Когда снится в среду — обещает предстоящую встречу со старыми знакомыми, к пустым, малозначительным разговорам, суете и досаде.

В четверг — готовьтесь к предстоящим хлопотам и монотонной работе. Возможно вас позовут в дорогу.

Приснилась в пятницу — прислушайтесь к советам коллег или старших родственников. Возможно вы несколько отклонились от основной цели.

Снится в субботу — к радости и веселью, к встрече с приятными собеседниками и удачах на личном фронте.

Снится женщина в воскресенье — пришло время задуматься о новых горизонтах. Ставьте смелые цели, стройте планы на будущее, вас ждёт удача.

К чему снится женщина — подводя итог всем нашим наблюдениям особо хочется отметить, что появление во сне женщины, с которой вы общаетесь, в том или ином формате должно вас насторожить по крайней мере. Такой сон является предвестником грядущих событий, которые окажут существенное влияние на ваше самочувствие и настроение, финансовое благополучие и сферу личных отношений. Будьте внимательны, не пренебрегайте полученными знаниями и тогда ваша жизнь будет полна удивительными и зачастую приятными сюрпризами.

ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик

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