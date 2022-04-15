К курортному сезону на набережной Алушты появятся зоны публичного Wi-Fi

Алушта активно готовится к курортному сезону. В порядок приводят места размещения, торговые точки, реконструируют набережную. Отдельное внимание в этом году администрация города уделяет развитию качества мобильной связи и интернета. Вопрос качества связи решается совместно с крымскими телеком-операторами. Так, ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» (ТМ «Волна мобайл») планирует к курортному сезону запустить зоны публичного Wi-Fi.

В сезон в Крым едет множество туристов, местные жители тоже активно посещают городские набережные. Цель проекта по созданию зон публичного Wi-Fi на набережной Алушты – сделать пребывание в местах с высоким трафиком более комфортным, чтобы на отдыхе вы могли делиться фотографиями и видео красивого Крыма на высокой скорости. На первом этапе проекта доступ в интернет по Wi-Fi появится на участке от центра до Рабочего уголка, – цитирует пресс-служба управляющего директора ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» Дмитрия Нагорного.

Еще одно важное направление развития телекоммуникационных услуг – это строительство сети широкополосного доступа в интернет (ШПД). Мобильный оператор предлагает уникальную на крымском рынке услугу – единый тариф на мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Комплексный тариф активно подключают симферопольцы, в ближайшее время сеть развернут в Алуште, Ялте и других регионах Крыма.

Запланированы и другие мероприятия по улучшению качества связи в Алуште. В частности, предусмотрено строительство 10 новых базовых станций, направленных на расширение покрытия и увеличение емкости сети. Еще 16 существующих базовых станций будет модернизировано до стандартов 4G. Рефарминг сети – поднятие вторых несущих LТЕ – позволит значительно увеличить емкость сети и скорость доступа к сети, – отмечает Дмитрий Нагорный.