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Запущен аварийный роуминг для повышения надежности мобильной связи
Фото: Администрация Симферополя

В Крыму запустили аварийный роуминг для повышения надежности мобильной связи

Опубликовал: news-parser в Актуально 11:42 17.07.2026

Этот механизм позволяет телефону автоматически использовать любую доступную сеть, если в каком-либо месте временно возникают ограничения в работе основной сети.

Как включить «Роуминг данных» 

 На iPhone:

  • Откройте «Настройки»
  • Перейдите в «Сотовая связь», далее «Параметры данных»
  • Включите «Роуминг данных»

На Android:

  • Откройте «Настройки»
    Перейдите в раздел Сеть и Интернет, Подключения или СИМ-карты и мобильные сети (название зависит от модели телефона)
    Выберите используемую СИМ-карту (если их несколько)
    Включите переключатель «Роуминг данных»
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При включении аварийного роуминга дополнительной платы за отправку звонки, смс, доступ к сайтам из «белого списка» взиматься не будет.

источник: Администрация Симферополя

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