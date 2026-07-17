В Крыму запустили аварийный роуминг для повышения надежности мобильной связи

Этот механизм позволяет телефону автоматически использовать любую доступную сеть, если в каком-либо месте временно возникают ограничения в работе основной сети.
Как включить «Роуминг данных»
На iPhone:
- Откройте «Настройки»
- Перейдите в «Сотовая связь», далее «Параметры данных»
- Включите «Роуминг данных»
На Android:
- Откройте «Настройки»
Перейдите в раздел Сеть и Интернет, Подключения или СИМ-карты и мобильные сети (название зависит от модели телефона)
Выберите используемую СИМ-карту (если их несколько)
Включите переключатель «Роуминг данных»
При включении аварийного роуминга дополнительной платы за отправку звонки, смс, доступ к сайтам из «белого списка» взиматься не будет.
источник: Администрация Симферополя
С тегами: связь в Крыму
С тегами: связь в Крыму