Крымчанам доступен аварийный роуминг для повышения надежности мобильной связи

Этот механизм позволяет телефону автоматически использовать любую доступную сеть, если в каком-либо месте временно возникают ограничения в работе основной сети.

Как включить «Роуминг данных»

На iPhone:

— Откройте «Настройки»

— Перейдите в «Сотовая связь», далее «Параметры данных»

— Включите «Роуминг данных»

На Android:

— Откройте «Настройки»

— Перейдите в раздел Сеть и Интернет, Подключения или СИМ-карты и мобильные сети (название зависит от модели телефона)

— Выберите используемую СИМ-карту (если их несколько)

— Включите переключатель «Роуминг данных»

При включении аварийного роуминга дополнительной платы за отправку звонки, смс, доступ к сайтам из «белого списка» взиматься не будет.

источник: Администрация Симферополя

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