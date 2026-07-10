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Запущен аварийный роуминг для повышения надежности мобильной связи
Фото: Администрация Симферополя

Крымчанам доступен аварийный роуминг для повышения надежности мобильной связи

Опубликовал: news-parser в Актуально 11:00 10.07.2026

Этот механизм позволяет телефону автоматически использовать любую доступную сеть, если в каком-либо месте временно возникают ограничения в работе основной сети.

Как включить «Роуминг данных» 

 На iPhone:

— Откройте «Настройки»
— Перейдите в «Сотовая связь», далее «Параметры данных»
— Включите «Роуминг данных»

На Android:

— Откройте «Настройки»
— Перейдите в раздел Сеть и Интернет, Подключения или СИМ-карты и мобильные сети (название зависит от модели телефона)
— Выберите используемую СИМ-карту (если их несколько)
— Включите переключатель «Роуминг данных»

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При включении аварийного роуминга дополнительной платы за отправку звонки, смс, доступ к сайтам из «белого списка» взиматься не будет.

источник: Администрация Симферополя

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