К севастопольцам с симптомами ОРВИ, пневмонии и гриппа медики будут приезжать на дом

В Севастополе врачи к горожанам с симптомами ОРВИ, пневмонии и гриппа будут приходить на дом, измерять температуру, осматривать их и составлять индивидуальную программу лечения. Решение о госпитализации примут, если будет подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией. По словам директора Департамента здравоохранения Сергея Шеховцова, эта мера позволить снизить вероятность дальнейшего распространения COVID-19.

Гражданам, которые чувствуют недомогание, у которых симптомы ОРВИ, но даже если нет повышенной температуры, необходимо оставаться дома. Вызов доктора позволит исключить риск заражения окружающих и в общественном транспорте, и в поликлинике, — цитирует специалиста пресс-служба Правительства Севастополя.

Бригады неотложной медицинской помощи и для взрослого, и для детского населения в ближайшее время доукомплектуют в каждой городской поликлинике. По распоряжению врио губернатора города Михаила Развожаева медицинским учреждениям будет дополнительно выделено 10 машин – для более оперативной работы бригад.

Вызвать врача на дом можно по телефонам единого контакт-центра здравоохранения: 8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов, 0 (800) 5-800-800 – со стационарных. Вся информация будет оперативно передаваться в медицинский штаб.

Михаил Развожаев поблагодарил сотрудников медицинских структур Севастополя за самоотверженный труд в период пандемии и отметил важность обратной связи с врачами, среднем и младшим медперсоналом.

«Печально, что в медицинских учреждениях появились случаи, когда младший медперсонал заболевает коронавирусом. Я прошу вас: не пренебрегайте своим здоровьем! Соблюдайте технику безопасности, берегите себя, пожалуйста. Вы нам очень нужны!» — сказал глава Севастополя.

Врио Губернатора поручил также руководству Департамента здравоохранения проработать вопрос региональных надбавок для всех сотрудников государственных медучреждений города. Напомним, что ранее было решено премировать тех, кто непосредственно работает с заражёнными коронавирусной инфекцией.