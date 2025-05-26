К сезону готовят 24 тысячи квадратных метров севастопольского пляжа «Орловка»

На пляже в Орловке есть спортивная и детские площадки, а также инфраструктура для маломобильных граждан. Департамент городского хозяйства продолжает контролировать подготовку в купальному сезону.

На пляже уже подготовили уборные, кабинки для переодевания и душевые, 12 матросов-спасателей прошли обучение. Водолазное обследование дна и результаты анализа воды и почвы показали, что отдых здесь безопасный, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артура Умарова.

По поручению губернатора сотрудники департамента городского хозяйства уже проверили пляжи: «Солдатский», «Любимовка», «Нахимовец», «Солнечный», «Хрустальный», «Песочный», «Аквамарин» и пляж парка Победы. Работа продолжается.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя