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К сезону готовят 24 тысячи квадратных метров севастопольского пляжа "Орловка"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

К сезону готовят 24 тысячи квадратных метров севастопольского пляжа «Орловка»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:37 26.05.2025

На пляже в Орловке есть спортивная и детские площадки, а также инфраструктура для маломобильных граждан. Департамент городского хозяйства продолжает контролировать подготовку в купальному сезону.

На пляже уже подготовили уборные, кабинки для переодевания и душевые, 12 матросов-спасателей прошли обучение. Водолазное обследование дна и результаты анализа воды и почвы показали, что отдых здесь безопасный, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артура Умарова.

По поручению губернатора сотрудники департамента городского хозяйства уже проверили пляжи: «Солдатский», «Любимовка», «Нахимовец», «Солнечный», «Хрустальный», «Песочный», «Аквамарин» и пляж парка Победы. Работа продолжается.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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