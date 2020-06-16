Кабмин РФ определил трех единых подрядчиков по ремонту дорог в Крыму в 2020-2021 годах

Задача: отремонтировать 80 автодорог общей протяженностью свыше 800 км.

Кабмин РФ определило трех единых подрядчиков по ремонту автодорог в Республике Крым в 2020-2021 годах, говорится в тексте распоряжения Правительства, опубликованном во вторник на портале правовой информации.

Определить акционерное общество «ВАД», акционерное общество «Центродорстрой» и государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтодор» единственными исполнителями осуществляемых в 2020-2021 годах государственным учреждением «Служба автомобильных дорог Республики Крым» закупок по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Республики Крым, искусственных дорожных сооружений, а также элементов уличной дорожной сети муниципальных образований Республики Крым, — говорится в документе.

Определено, что 20 декабря 2021 года является предельным сроком, на который заключаются госконтракты на выполнение работ.

АО «ВАД», «Центродорстрой» и «Крымавтодор» могут привлекать к исполнению госконтрактов на выполнение работ субподрядчиков и соисполнителей при условии исполнения ими не менее 40% совокупного стоимостного объема обязательств по соответствующему контракту лично. Всего предстоит выполнить ремонт более чем 80 автодорог общей протяженностью более 800 км.

О ремонте каких дорог в Крыму идет речь.

АО «ВАД».

Компании, зарекомендовавшей себя строительством трассы «Таврида», предстоит отремонтировать 462,9 км дорог, из них 424,6 км – межмуниципальных. Основной объем работ компании предстоит произвести на западе, севере и востоке Крыма.

В частности, предстоит ремонт 15,4 км дороги Скворцово – Лекарственное; 19,7 км Орловка – Бахчисарай; 26,1 км дороги Бахчисарай – Ялта; 20 км Бахчисарай – Щелковичное; 50 км участок от Керчи до Джанкоя; 59,9 км Феодосия – Джанкой; 23 км на участке от Славянского до Евпатории; 67,2 км Черноморское – Евпатория; 29,7 км на участке дороги Черноморское – Воинка; 50 км Раздольное – Евпатория; 23 км Далекое – Знаменское; 18 км Красногвардейское – Нижнегорский; 41,5 км Нижнегорский – Белогорск; 41 км Октябрьское – Садовое.

Еще 38,3 км дорог компании предстоит отремонтировать в населенных пунктах муниципалитетов востока Крыма: 9,23 км в Ленинском районе; 15 км в Керчи; 4,1 км в Судаке; 10 км в Феодосии.

«Центродорстрой».

Компании ЦДС поручен ремонт 468,8 км дорог. 313,4 км из них – межмуниципальных, в основном вокруг Симферополя. А именно: 5 км участок дороги Симферополь – Евпатория; 4 км участок дороги Симферополь – Феодосия; 5,2 км участок Симферополь – Феодосия – Живописное; 26,1 км Северное – Войково; 6,3 км участок Славянское – Евпатория; 20,2 км участок Черноморское – Воинка; 6,2 км участок Анновка – Зуя; 17,4 км Виноградово – Водопойное; 27 км Керчь – Чистополье – Новоотрадное; 6,8 км Дубровка – Плодовое; 11,7 км Котельниково – Краснознаменка; 14 км Шахтино – Кировское; 17,3 км Челядиново – Огоньки – Марьевка; 9,8 км от границы с Украиной – Джанкой – Феодосия; 13,1 км Челядиново – Заветное; 14,5 км участка дороги Соляное – Батальное; 9 км от Золотого до дороги граница с Украиной – Джанкой – Феодосия; 25,5 км дороги от границы с Украиной до Кирово – Вулкановка; 50 км участка дороги Черноморское – Воинка; 24,3 км участка дороги Славянское – Евпатория.

Компании также предстоит отремонтировать 155,4 км дорог в пределах муниципалитетов, а основной объем работ придется на Симферополь (79,27 км) и Симферопольский район (58,25 км). Кроме того, компании предстоит отремонтировать 3,7 км дорог в населенных пунктах Кировского, 9,9 км – Сакского, 2,48 км – Советского и 1,8 км – в Саках.

«Крымавтодор».

Госпредприятию «Крымавтодор» предстоит выполнить ремонт на 215 км дорог, преимущественно на Южном берегу Крыма. В частности, 39 км межмуниципальных дорог: 10,3 км участка дороги Белогорск – Приветное, 12 км дороги от Ливадии до Симеиза, 1,4 км Гончарное – Ялта, 3 км Малый Маяк – Кипарисное, 5 км Малый Маяк – Утес, 2,7 км Лазурное – Рабочий Уголок, 1,1 км Ялта – Севастополь – Симеиз, 1,6 км Ялта – Севастополь – Гаспра, 2 км Малый Маяк – Бондаренково.

Кроме того, 138,9 км дорог общего пользования, находящихся в границах муниципалитетов: 1,13 км в Алуште; 9,79 км в Керчи; 10 км в Судаке, 1,92 км в Ялте; 9,9 км в Бахчисарайском; 9,12 км Белогорском; 10,2 км в Джанкойском; 8 км в Кировском; 11,33 км в Красногвардейском; 6,23 км в Красноперекопском; 4,47 км в Ленинском, 7,91 км в Нижнегорском; 4,74 км в Первомайском; 3,96 км в Раздольненском; 10,75 км в Сакском, 13,37 км в Симферопольском, 4,35 км в Советском и 11,74 км в Черноморском районах.

«Крымавтодору» также предстоит отремонтировать 37,14 км дорог в населенных пунктах республиканских муниципалитетов. В частности: 6 км в Алуште; 0,7 км в Армянске; 1 км в Белогорске; 0,85 км в Джанкое; 0,6 км в Красноперекопске; 1,36 км в Старом Крыму; 5,7 км в Ялте; 0,7 км в Щелкино; 4,76 км в Белогорском; 2,9 км в Джанкойском; 2,91 км в Красногвардейском; 2,22 км в Красноперекопском; 1,84 км в Нижнегорском; 2,92 км в Первомайском и 1,98 км в Раздольненском районах.