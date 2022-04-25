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Кабмин выделит на ремонт дорог в Крыму дополнительно свыше 200 миллионов рублей
Фото: Kiwi_Lisa, pixabay.com

Кабмин выделит на ремонт дорог в Крыму дополнительно свыше 200 миллионов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:37 25.04.2022

Деньги пойдут на ремонт дорог Керчи и Ялты.

Правительство России выделит около 1 млрд. рублей на ремонт поврежденных из-за паводка дорог в Крыму и на окончание строительства моста в Череповце. Распоряжение об этом подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Федеральный центр продолжает финансировать поддержание и развитие дорожной инфраструктуры в регионах. На ремонт дорог в Крыму, поврежденных из-за паводка в 2021 году, а также на окончание строительства моста через Шексну в Череповце из резервного фонда кабмина будет направлено 934 млн рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на ремонт региональных и межмуниципальных трасс в Керчи и Ялте, разрушенных в результате прошлогоднего паводка, правительство направит более 200 млн. рублей, а на завершение строительства Архангельского моста в Череповце, запуск которого намечен на август 2022 года, выделят 727 млн. рублей.

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