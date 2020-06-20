Качественный ремонт спецтехники

Независимо от количества строительной или дорожной техники в парке хозяйства, всегда актуален вопрос поддержания работоспособности всех машин. Каждый из агрегатов должен быть в состоянии в любой момент выполнить поставленную задачу, поскольку от этого напрямую зависят коммерческие результаты. Если при наличии огромного парка механизмов одна машина может временно заменить вышедшую из строя, то в условиях, когда компания имеет один бульдозер или экскаватор, сложная поломка стопорит деятельность полностью. Фирма может сорвать план, подвести заказчика, потерять серьёзные деньги из-за штрафных санкций.

На многих крупных предприятиях имеется собственное ремонтное подразделение, которое в силах решать широкий круг проблем с тяжёлой техникой. Однако при наличии всего нескольких рабочих механизмов содержать штатного ремонтника или целую мастерскую нерентабельно. В случае выхода из строя бульдозеров, экскаваторов, асфальтоукладчиков, катков можно заказать ремонт спецтехники https://tcsc.com.ua/remont-spectexniki/ у компании Техноцентр, имеющей всё необходимое диагностическое и производственное оборудование для качественного восстановления работоспособности любого устройства.

Запасные детали

Имея необходимые запчасти, с ремонтом в некоторых случаях мог бы справиться даже бульдозерист или экскаваторщик. Однако, как показывает практика, нужных деталей в запасе обычно нет, их приходится заказывать и ждать поступления в течение нескольких недель, а то и месяцев. Ещё хуже дело обстоит в случае, когда машину сняли с производства, прекратив выпуск деталей для неё, а в хозяйстве этот агрегат пока ещё на ходу, но нуждается в плановом ремонте.

Специалисты компании Техносервис могут снять нужные размеры, прорисовать эскиз и изготовить необходимые детали с использованием токарного, фрезерного и сварочного оборудования. С помощью специальной оснастки удаётся полностью восстановить разбитые соосные посадочные отверстия валов. Кстати, эти работы могут быть произведены на территории заказчика.

В процессе восстановительных работ осуществляется футеровка рабочих поверхностей, подвергающихся интенсивным механическим нагрузкам. С помощью пластин из особо прочного металла поверх таких поверхностей создаётся мощный щит, повышающий ресурс ковшей, дробилок, отвалов и ножей в разы.