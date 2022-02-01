Качество оказания услуг общественного транспорта в Симферополе должно измениться уже к 1 марта

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе встречи по вопросам организации работы общественного транспорта в Крыму сообщил, что качество оказания услуг общественного транспорта в Симферополе должно измениться уже к 1 марта. Он отметил, что актуальной остается проблема соблюдения перевозчиками расписания движения транспорта.

На данный момент ни для кого не секрет, что проблема с соблюдением расписания движения общественного транспорта существует. Более того, зачастую это вина не самого перевозчика, а конкретной администрации, которая не справилась с организацией данной работы. В связи с этим будет проработан ряд позиций, правил и предложений для перевода деятельности ряда компаний в законное русло, а также для стабилизации ситуации на маршрутах, — подчеркнул Глава Республики.

По мнению Сергея Аксёнова, качество перевозок в Симферополе должно кардинально улучшиться.

При этом наша задача как органов власти – не выдавить из работы частные компании, а прийти к общему знаменателю, при котором крымчане и гости республики будут получать качественную услугу, в то время как перевозчик сможет без потерь работать в правовом поле, — пояснил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов поставил задачу с 7 февраля на остановочных павильонах в Симферополе разместить актуальное расписание движения общественного транспорта и организовать контроль за его соблюдением.

При этом, безусловно, качество оказания услуг общественного транспорта крымской столицы должно измениться уже к 1 марта. В случае успеха опыт Симферополя будет распространен на остальные города Крыма, — сказал Глава РК.

Сергей Аксёнов добавил, что руководство Крыма в случае выстраивания компаниями-перевозчиками системной качественной работы готово к обсуждению вопросов их возможного субсидирования и оказания поддержки в приобретении подвижного состава.

С 7 февраля по всем вопросам, связанным с нарушением работы общественного транспорта, крымчане смогут обратиться на горячую телефонную линию по номеру 8 800 600 30 82.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!