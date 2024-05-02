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Каин из Красногвардейского района отправится в колонию строгого режима
Фото: прокуратура РК

Каин из Красногвардейского района отправится в колонию строгого режима

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:56 02.05.2024

Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). «Нюанс» криминальной трагедии – мужчина убил своего родного брата.

Судом установлено, что в октябре прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своим братом осужденный нанес последнему один удар кухонным ножом в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщили в прокуратуре.

Осужденный был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел. Вину в инкриминируемом деянии мужчина признал полностью.

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Суд, согласившись с позицией прокурора, приговорил виновного к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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