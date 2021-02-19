Как быстро построить бассейн за 5 дней на улице.

Строительство бассейна на улице – это одна из востребованных услуг, которую сегодня часто заказывают владельцы роскошных домов, дач и коттеджей. Несмотря на то, что вариантов и конструкция оборудования такого уютного места отдыха прямо во дворе собственного дома существует множество, особым спросом среди заказчиков, пользуются композитные бассейны под ключ, предлагаемые профессиональными компаниями по разумной и обоснованной стоимости.

Какими особенностями и преимуществами выделяются такие бассейны? Почему строительство композитных бассейнов пользуется широким спросом у владельцев домов и коттеджей?

Строительство бассейна под ключ – современно, стильно и выгодно

Композитный бассейн – это специальная емкость для плавания, изготовленная из высокопрочного пластика, с добавлением других компонентов, которые придают материалу износостойкость, долговечность и высокую устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды. Выдающимся преимуществом композитных бассейнов является то, что такие конструкции можно использовать не только в летнее время, но и зимой, обеспечивая подогрев воды в чаше. Композитный материал усилен особыми синтетическими волокнами, поэтому конструкция бассейна сохраняет не только свою целостность и прочность, но и привлекательный внешний вид, на протяжении 15-20 лет использования.

Строительство купелей из композитного материала, имеет целый ряд неоспоримых преимуществ, среди которых пользователи особенно выделяют:

Быстрый и простой монтаж конструкции, которая не нуждается в последующей отделке или проведении дополнительных монтажных работ;

Надежность, прочность и долговечность композитных чаш, независимо от их типа, размера и объема;

Широкий ассортимент и разнообразие моделей, отличающихся формой, глубиной, расцветкой и другими функциональными особенностями;

Небольшой вес, за счет которого транспортировка и установка купели являются более удобными и комфортными;

Разумная и обоснованная стоимость, которая часто гораздо выгодней, чем покупка или строительство купелей и бассейнов из других материалов;

Отсутствие швов, за счет чего обеспечивается повышенная гигиена при эксплуатации, а также простота ухода за чашей во время обслуживания.

Строительство бассейна в доме, в большинстве случаев, осуществляется в согласии со следующими этапами:

1) Подготовка котлована, с учетом размеров и глубины монтируемой конструкции бассейна;

2) Укладка разделительного слоя, служащего прослойкой между грунтом и днищем чаши;

3) Укладка грунтовой отсыпки, представляющей собой специальную подушку для бассейна;

4) Установка чаши, с обратно отсыпкой боковых стен песком и проливкой для более плотного и равномерного распределения материала.

На официальном сайте известных компаний представлены подробные каталоги различных моделей бассейнов, выбор которых ориентирован на несколько основных критериев. Главными ориентирами при выборе конструкций являются качество материалов и монтажных работ, разумные и реалистичные сроки установки, а также отзывы клиентов, размещенные на различных ресурсах в сети.

Сегодня наша компания предлагает каждому новому и постоянному заказчику выбрать именно тот вариант композитного бассейна, который целиком и полностью соответствует его потребностям, запросам и пожеланиям. Стоимость предлагаемых нами услуг, полностью соответствует высокому качеству современных материалов, профессиональной работы и может быть снижена за счет приятных скидок для постоянных клиентов, — отмечают специалисты компании Empire Pools.