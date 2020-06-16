Как купить акции Coca-Cola (KO) на бирже

Крупнейшая корпорация, лидер по производству безалкогольных напитков, сиропов и концентратов. Противники и защитники продукции Кока-Кола много лет спорят о ее вредности.

Однако, эти споры не мешают корпорации наращивать производство и иметь высокие показатели прибыли во всем мире.

Карточка компании

Рецепт напитка появился в далеком 1886 году. Его изобрел фармацевт Джон Пембертон, запатентовал и получил деньги на производство. Через три года уже окрепшую компанию покупает Азом Кэндлер, с этого момента начинается история Coca-Cola. Сто лет назад в 1919 году будущую корпорацию вновь покупают и впервые размещают акции Кока-Кола на фондовой бирже. Компания наращивала свои мощности, в 1943 году был открыт первый завод на африканском континенте. До настоящего времени корпорация прибрала к рукам несколько своих конкурентов и успешно продолжает развивать свой бизнес. Купить акции Кока-Кола выгодно, перспективно. Успешно проведенные сделки дали возможность получить высокую прибыль многим инвесторам.

Стоимость акции Кока-Кола (динамика цен)

Количество ценных бумаг компании насчитывает более 4.5 млрд. акций. Номинальная стоимость одной 0.25 доллара, но ее рыночная стоимость гораздо выше. В основном продажа активов ведется на бирже в Нью-Йорке, но купить акции Кока-Кола можно торговых площадках:

Франкфурта;

Мюнхена;

Швейцарии.

За все время обращения акции Coca-Cola на бирже было отмечено не значительные падения цены, с быстрым возвратом позиций или подъемом. Компания славится регулярной выплатой дивидендов, акции Кока-Кола обладают низкой волатильностью, а суточные колебания стоимости не выходит за рамки 5%. Котировки акции Кока-Кола высоки и прибыльны, приобретение активов компании считается выгодным среди инвесторов всего мира.

Где купить акции Coca-Cola (KO)

Узнать стоимость акций Кока-Кола, динамику роста, котировки и новости на фондовых рынках о компании советуем на сайте tradernew.pro. Купить акции Кока-Кола российскому инвестору можно только при помощи официального брокера, имеющего лицензию проведения сделок на торговых площадках, где продаются активы корпорации. Так приобрести акции в сбербанке или на московской бирже предлагается от лица брокера.

Как купить акции Кока-Кола на бирже или через брокера

Для начала стоит зарегистрироваться в проверенной брокерской компании. Сейчас в России свои услуги предлагает множество брокерских контор. Открыв и пополнив свой счет, у вас появляется возможность просто и быстро купить акции Кока-Кола. Порядок действий:

Зайти на платформу брокера;

Указываете объем акций в лотах;

Совершаете покупку;

Видя восходящую цену акций, можете закрыть сделку и фиксировать полученную прибыль. Или продолжить скупать активы для долгосрочного вложения.

Что влияет на цену и стоит ли покупать акции Coca-Cola

На сегодня вложение средств в мегакорпорацию очень выгодно. Бренд десятилетиями находится в тренде и имеет отличную репутацию с минимальными долговыми обязательствами и регулярными выплатами дивидендов инвесторам. Прогноз акции Coca-Cola оптимистичен и положителен, несмотря на высокую конкуренцию и желание СМИ или отдельных лиц выставить продукцию в негативном свете.