Как машину превратить в деньги? Срочный выкуп автомобилей — что нужно знать

Как продать машину, когда срочно нужны деньги, но не прогадать? Этим вопросом, наверняка, в жизни хоть раз, а задавался каждый автовладелец. Хорошая новость в том, что сегодня существует буквально идеальный путь превращения «четырёхколёсных коней» в деньги. Речь идёт о срочном выкупе авто — https://avtovikupfast.ru/amerikanskie. И этот способ, пожалуй, самый оптимальный, если речь идёт о необходимости сбыть машину быстро и без лишней волокиты. В том числе связанной с оформлением документации. Специализированные компании берут на себя всю организацию процесса: от оценки до эвакуации авто с места его пребывания на момент продажи. Важно и то, что таким образом, как правило, можно продать любую машину.

Это самый простой, надежный и выгодный способ срочно продать автомобиль в любом состоянии. Даже машины не на ходу, побывавшие в ДТП или взятые в кредит – подлежат автовыкупу без проблем, — отмечают специалисты компании «Fast2Car», осуществляющие срочный выкуп авто в Москве и области.

Между тем, говорят эксперты, не всё так просто с выкупом автомобилей. Существует ряд моментов, на которые владельцам машин стоит сделать акцент, чтобы решить задачу с оптимальным для себя результатом:

Во-первых. Результат напрямую будет зависеть от того, будете ли вы сотрудничать с профессионалами, работающими на рынке услуг добросовестно, или же «нарвётесь» на мошенников.

Как отличить первых от вторых? Да всё элементарно: добропорядочные компании оформляют сделки, согласно законодательству. Осуществляют профессиональную оценку авто, проверяют машину с точки зрения её принадлежности продавцу, «проблемности» и в обязательном порядке составляют договор «купли-продажи». И — да: это не фирмы-«однодневки». Компании, которым можно доверять, как правило, имеют внушительный стаж работы, подтверждённой соответствующей репутацией.

А вот главные признаки мошенников-перекупщиков: они «давят» на продавцов, заставляют их суетиться, занижают цены, пытаются растянуть выплату средств по частям, придираются к мелочам, «загоняя» клиентов в угол заявлениями вроде — «Делаем вам одолжение, предлагая такие деньги за такую развалюху!» Ну и, разумеется, чаще всего в таких случаях разговоров о подтверждении сделки документами и нет.

Во-вторых. При таком способе продажи авто эксперты не рекомендуют вкладываться в предварительный ремонт авто. «В финансах» не выиграете точно. Сколько вложите, столько в итоге и получите.

В-третьих. Нужно быть готовым к тому, что машину придётся продать на 20-30% дешевле её рыночной стоимости. Дело в том, что компании, занимающиеся автовыкупом, зарабатывают на разнице в цене покупаемых и продаваемых ТС. Но! Это не самый плохой вариант развития ситуации, если, скажем, необходимо сбыть битое авто, «мёртвым грузом» обитающее на стоянке, за которую доводится платить немалые деньги. Или тот же кредитный автомобиль, день владения которым выливается в немалую «копеечку».

И ещё. Компаний, осуществляющих выкуп авто, на рынке такого рода услуг сегодня немало. И это огромный плюс, на котором продавцы авто могут «играть». Другими словами, среди равных можно найти тех, кто за ваш автомобиль предложит большую сумму.