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Как началась первая смена-2020 в «Артеке»

Как началась первая смена-2020 в «Артеке»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:03 16.07.2020

«Артек» принял 1060 детей Крыма и Севастополя.

15 июля Международный детский центр (МДЦ) «Артек» принял первых детей в летнем сезоне 2020 года. 1060 ребят из Крыма и Севастополя стали участниками 8-й смены «Остров Дружбы – «Артек», которая продлится 21 день.

Как началась первая смена-2020 в «Артеке»

В этой смене – все по-особенному. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора внесены изменения в формат работы МДЦ и проработана новая схема приема детей. На этот раз заезд проводился строго в один день. Он сопровождался усиленными мерами санитарной безопасности.  Дети проходили медосмотр в два этапа: направляющая сторона организовала медицинский осмотр детей и дистанционную термометрию перед посадкой в транспорт, а затем углубленный осмотр с двойным фильтром осуществлялся в самом «Артеке».

Как началась первая смена-2020 в «Артеке»

Как рассказал директор Константин Федоренко, детский центр на 100% готов к оздоровительному сезону, все действия персонала во время заезда заранее отработаны, а с учетом рекомендаций Роспотребнадзора средствами индивидуальной защиты и дезинфекции в «Артеке» оборудованы все помещения для проживания, столовые и рекреации. Кроме этого, за учреждением согласно утвержденной маршрутизации закреплен ряд медицинских учреждений Крыма, которые при необходимости готовы оказывать медицинскую помощь.

Как началась первая смена-2020 в «Артеке»

Федоренко подчеркнул, что укомплектован полностью кадровый состав детского центра, постоянно проводятся инструктажи, а соблюдение масочно-перчаточного режима стало обязательным. С детьми будут работать педагоги, которые имеют опыт работы в «Артеке» не менее года. Вожатые за эти три месяца выросли в профессиональном плане: занимались в школе педагогического работника, повышали квалификацию в режиме дистанционного обучения.

Как началась первая смена-2020 в «Артеке»

В течение трех недель юные крымчане пройдут интересный и познавательный путь в экспедиции «Остров дружбы – Артек». Незримой спутницей ребят во время смены станет главная героиня книги смены Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок», которая в свои девять лет точно знает, как жить: не обижать слабых, помогать, кому нужно, быть доброй и веселой, радовать окружающих. И, конечно, дружить по-настоящему, по-артековски!

Как началась первая смена-2020 в «Артеке»

В драматургии смены представлены три сюжетных линии: «Память сердца» (75-летие Победы), «Наш вожатый лучше всех!» (95-летие «Артека») и «Культурный код России «Мы разные – мы вместе!».

Как началась первая смена-2020 в «Артеке»

Среди основных событий смены – праздник ко Дню вожатого, фестиваль песни «Когда поет Артек», акция «Бессмертный полк», фестиваль культур народов Крыма. Ребята отметят День дружбы и день рождения детского лагеря «Кипарисный».

Как началась первая смена-2020 в «Артеке»

В легендарном лагере ребята будут вместе играть, общаться, дружить, учиться новому и интересному! Из трех предложенных для самореализации направлений артековцы обязательно найдут свое: это и творчество, и патриотизм, и любовь, и семья, и настоящая дружба.

Как началась первая смена-2020 в «Артеке»

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

Как началась первая смена-2020 в «Артеке»

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