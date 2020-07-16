Как началась первая смена-2020 в «Артеке»

«Артек» принял 1060 детей Крыма и Севастополя.

15 июля Международный детский центр (МДЦ) «Артек» принял первых детей в летнем сезоне 2020 года. 1060 ребят из Крыма и Севастополя стали участниками 8-й смены «Остров Дружбы – «Артек», которая продлится 21 день.

В этой смене – все по-особенному. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора внесены изменения в формат работы МДЦ и проработана новая схема приема детей. На этот раз заезд проводился строго в один день. Он сопровождался усиленными мерами санитарной безопасности. Дети проходили медосмотр в два этапа: направляющая сторона организовала медицинский осмотр детей и дистанционную термометрию перед посадкой в транспорт, а затем углубленный осмотр с двойным фильтром осуществлялся в самом «Артеке».

Как рассказал директор Константин Федоренко, детский центр на 100% готов к оздоровительному сезону, все действия персонала во время заезда заранее отработаны, а с учетом рекомендаций Роспотребнадзора средствами индивидуальной защиты и дезинфекции в «Артеке» оборудованы все помещения для проживания, столовые и рекреации. Кроме этого, за учреждением согласно утвержденной маршрутизации закреплен ряд медицинских учреждений Крыма, которые при необходимости готовы оказывать медицинскую помощь.

Федоренко подчеркнул, что укомплектован полностью кадровый состав детского центра, постоянно проводятся инструктажи, а соблюдение масочно-перчаточного режима стало обязательным. С детьми будут работать педагоги, которые имеют опыт работы в «Артеке» не менее года. Вожатые за эти три месяца выросли в профессиональном плане: занимались в школе педагогического работника, повышали квалификацию в режиме дистанционного обучения.

В течение трех недель юные крымчане пройдут интересный и познавательный путь в экспедиции «Остров дружбы – Артек». Незримой спутницей ребят во время смены станет главная героиня книги смены Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок», которая в свои девять лет точно знает, как жить: не обижать слабых, помогать, кому нужно, быть доброй и веселой, радовать окружающих. И, конечно, дружить по-настоящему, по-артековски!

В драматургии смены представлены три сюжетных линии: «Память сердца» (75-летие Победы), «Наш вожатый лучше всех!» (95-летие «Артека») и «Культурный код России «Мы разные – мы вместе!».

Среди основных событий смены – праздник ко Дню вожатого, фестиваль песни «Когда поет Артек», акция «Бессмертный полк», фестиваль культур народов Крыма. Ребята отметят День дружбы и день рождения детского лагеря «Кипарисный».

В легендарном лагере ребята будут вместе играть, общаться, дружить, учиться новому и интересному! Из трех предложенных для самореализации направлений артековцы обязательно найдут свое: это и творчество, и патриотизм, и любовь, и семья, и настоящая дружба.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».