Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Как не подхватить коронавирус в «интересном» положении? Рекомендации беременным

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Как не подхватить коронавирус в "интересном" положении? Рекомендации беременным
фото: pxhere.com

Как не подхватить коронавирус в «интересном» положении? Рекомендации беременным

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:34 02.07.2020

В России почти 3000* тысяч рожениц заразились коронавирусной инфекцией. И хотя все младенцы с подтверждённым Covid-19 успешно побеждают болезнь и выписываются из больниц, страховые представители рекомендуют беременным и дальше соблюдать строгий режим самоизоляции, поскольку все ещё есть угроза возникновения второй волны заболевания. Медики просят учесть, что Covid-19 особенно опасен, если у беременной женщины помимо вируса имеются:

  • сахарный диабет
  • хронические заболевания легких
  • заболевания сердечно-сосудистой системы
  • ослабленный иммунитет
  • ожирение
  • хронические болезни печени и почек

Возможны осложнения:  преждевременные роды, дистресс плода, задержка роста плода, выкидыш.

Диагностика Covid-19 у беременных

  • Общий и биохимический анализы крови, коагулограмма.
  • Лабораторное исследование полимеразной цепной реакции (ПЦР) Эхокардиография (ЭхоКГ) Компьютерная томография органов грудной клетки (КТ)

Лечение Covid-19 у беременных

При лёгкой и среднетяжелой форме заболевания:

  • Поддержание водно-электролитного баланса матери
  • Постоянный мониторинг показателей жизненно важных функций матери
  • Ежедневная оценка сердечной деятельности плода
  • Назначение терапии противовирусными препаратами
  • Проведение обследования на наличие бактериальных инфекций, и в случае их наличия – назначение антибиотиков

При тяжелой форме заболевания:

  • Перевод беременной в изолированную палату и назначение разнопрофильной команды врачей для мониторинга
  • Регулярная гидрация (искусственное насыщение водой) и оксигенотерапия (искусственное насыщение кислородом)
  • Терапия противовирусными препаратами
  • Проведение обследования на наличие бактериальных инфекций, и в случае их наличия – назначение антибиотиков
  • Назначение низкомолекулярных гепаринов из-за риска развития тромбозов и венозной тромбоэмболии, образования микротромбов в пуповине, плаценте плода

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ИНФЕКЦИЮ COVID-19 ИЛИ ЕЁ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПАРТНЕРСКИЕ РОДЫ ЗАПРЕЩЕНЫ!

Условия выписки из стационара матери перенёсшей Covid-19

  • дважды получен отрицательный тест на Covid-19
  • отсутствуют симптомы респираторных заболеваний
  • отсутствуют осложнения (беременности или послеродового периода)
  • сохраняется нормальная температура в течение 3-х дней

Уход за новорождёнными с подозрением на заражение Covid-19

  • До получения двух отрицательных тестов на Covid-19, весь уход за ребёнком осуществляется в соответствии с общими требованиями защиты в работе с инфицированным
  • Все дети с подозрением на инфицирование COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, независимо от наличия клинических симптомов

ВАЖНО! На данный момент не доказана возможность передачи COVID-19 ребёнку во время беременности или родов. Однако существует вероятность передачи инфекции в послеродовой период. В случае заражения, новорожденный и мать должны быть разделены до полного выздоровления.

По любым вопросам, связанным с порядком получения и качеством оказываемой медпомощи, правами пациентов в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) – обращайтесь в свою страховую медицинскую организацию (СМО), по номеру телефона круглосуточной горячей линии, указанному на полисе ОМС или на сайте СМО в Интернете.

Запишите номер страховой медицинской организации в адресную книгу телефона, пусть он всегда будет у Вас под рукой.

*Информация актуальна на 23.06.20 в соответствии с имеющимися данными по Сovid-19

Как не подхватить коронавирус в "интересном" положении? Рекомендации беременным

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.