Как не подхватить коронавирус в «интересном» положении? Рекомендации беременным

В России почти 3000* тысяч рожениц заразились коронавирусной инфекцией. И хотя все младенцы с подтверждённым Covid-19 успешно побеждают болезнь и выписываются из больниц, страховые представители рекомендуют беременным и дальше соблюдать строгий режим самоизоляции, поскольку все ещё есть угроза возникновения второй волны заболевания. Медики просят учесть, что Covid-19 особенно опасен, если у беременной женщины помимо вируса имеются:

сахарный диабет

хронические заболевания легких

заболевания сердечно-сосудистой системы

ослабленный иммунитет

ожирение

хронические болезни печени и почек

Возможны осложнения: преждевременные роды, дистресс плода, задержка роста плода, выкидыш.

Диагностика Covid-19 у беременных

Общий и биохимический анализы крови, коагулограмма.

Лабораторное исследование полимеразной цепной реакции (ПЦР) Эхокардиография (ЭхоКГ) Компьютерная томография органов грудной клетки (КТ)

Лечение Covid-19 у беременных

При лёгкой и среднетяжелой форме заболевания:

Поддержание водно-электролитного баланса матери

Постоянный мониторинг показателей жизненно важных функций матери

Ежедневная оценка сердечной деятельности плода

Назначение терапии противовирусными препаратами

Проведение обследования на наличие бактериальных инфекций, и в случае их наличия – назначение антибиотиков

При тяжелой форме заболевания:

Перевод беременной в изолированную палату и назначение разнопрофильной команды врачей для мониторинга

Регулярная гидрация (искусственное насыщение водой) и оксигенотерапия (искусственное насыщение кислородом)

Терапия противовирусными препаратами

Проведение обследования на наличие бактериальных инфекций, и в случае их наличия – назначение антибиотиков

Назначение низкомолекулярных гепаринов из-за риска развития тромбозов и венозной тромбоэмболии, образования микротромбов в пуповине, плаценте плода

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ИНФЕКЦИЮ COVID-19 ИЛИ ЕЁ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПАРТНЕРСКИЕ РОДЫ ЗАПРЕЩЕНЫ!

Условия выписки из стационара матери перенёсшей Covid-19

дважды получен отрицательный тест на Covid-19

отсутствуют симптомы респираторных заболеваний

отсутствуют осложнения (беременности или послеродового периода)

сохраняется нормальная температура в течение 3-х дней

Уход за новорождёнными с подозрением на заражение Covid-19

До получения двух отрицательных тестов на Covid-19, весь уход за ребёнком осуществляется в соответствии с общими требованиями защиты в работе с инфицированным

Все дети с подозрением на инфицирование COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, независимо от наличия клинических симптомов

ВАЖНО! На данный момент не доказана возможность передачи COVID-19 ребёнку во время беременности или родов. Однако существует вероятность передачи инфекции в послеродовой период. В случае заражения, новорожденный и мать должны быть разделены до полного выздоровления.

По любым вопросам, связанным с порядком получения и качеством оказываемой медпомощи, правами пациентов в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) – обращайтесь в свою страховую медицинскую организацию (СМО), по номеру телефона круглосуточной горячей линии, указанному на полисе ОМС или на сайте СМО в Интернете.

Запишите номер страховой медицинской организации в адресную книгу телефона, пусть он всегда будет у Вас под рукой.

*Информация актуальна на 23.06.20 в соответствии с имеющимися данными по Сovid-19