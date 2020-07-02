Как не подхватить коронавирус в «интересном» положении? Рекомендации беременным

В России почти 3000* тысяч рожениц заразились коронавирусной инфекцией. И хотя все младенцы с подтверждённым Covid-19 успешно побеждают болезнь и выписываются из больниц, страховые представители рекомендуют беременным и дальше соблюдать строгий режим самоизоляции, поскольку все ещё есть угроза возникновения второй волны заболевания. Медики просят учесть, что Covid-19 особенно опасен, если у беременной женщины помимо вируса имеются:
- сахарный диабет
- хронические заболевания легких
- заболевания сердечно-сосудистой системы
- ослабленный иммунитет
- ожирение
- хронические болезни печени и почек
Возможны осложнения: преждевременные роды, дистресс плода, задержка роста плода, выкидыш.
Диагностика Covid-19 у беременных
- Общий и биохимический анализы крови, коагулограмма.
- Лабораторное исследование полимеразной цепной реакции (ПЦР) Эхокардиография (ЭхоКГ) Компьютерная томография органов грудной клетки (КТ)
Лечение Covid-19 у беременных
При лёгкой и среднетяжелой форме заболевания:
- Поддержание водно-электролитного баланса матери
- Постоянный мониторинг показателей жизненно важных функций матери
- Ежедневная оценка сердечной деятельности плода
- Назначение терапии противовирусными препаратами
- Проведение обследования на наличие бактериальных инфекций, и в случае их наличия – назначение антибиотиков
При тяжелой форме заболевания:
- Перевод беременной в изолированную палату и назначение разнопрофильной команды врачей для мониторинга
- Регулярная гидрация (искусственное насыщение водой) и оксигенотерапия (искусственное насыщение кислородом)
- Терапия противовирусными препаратами
- Проведение обследования на наличие бактериальных инфекций, и в случае их наличия – назначение антибиотиков
- Назначение низкомолекулярных гепаринов из-за риска развития тромбозов и венозной тромбоэмболии, образования микротромбов в пуповине, плаценте плода
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ИНФЕКЦИЮ COVID-19 ИЛИ ЕЁ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПАРТНЕРСКИЕ РОДЫ ЗАПРЕЩЕНЫ!
Условия выписки из стационара матери перенёсшей Covid-19
- дважды получен отрицательный тест на Covid-19
- отсутствуют симптомы респираторных заболеваний
- отсутствуют осложнения (беременности или послеродового периода)
- сохраняется нормальная температура в течение 3-х дней
Уход за новорождёнными с подозрением на заражение Covid-19
- До получения двух отрицательных тестов на Covid-19, весь уход за ребёнком осуществляется в соответствии с общими требованиями защиты в работе с инфицированным
- Все дети с подозрением на инфицирование COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, независимо от наличия клинических симптомов
ВАЖНО! На данный момент не доказана возможность передачи COVID-19 ребёнку во время беременности или родов. Однако существует вероятность передачи инфекции в послеродовой период. В случае заражения, новорожденный и мать должны быть разделены до полного выздоровления.
По любым вопросам, связанным с порядком получения и качеством оказываемой медпомощи, правами пациентов в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) – обращайтесь в свою страховую медицинскую организацию (СМО), по номеру телефона круглосуточной горячей линии, указанному на полисе ОМС или на сайте СМО в Интернете.
Запишите номер страховой медицинской организации в адресную книгу телефона, пусть он всегда будет у Вас под рукой.
*Информация актуальна на 23.06.20 в соответствии с имеющимися данными по Сovid-19
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