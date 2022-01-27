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https://eurocertificat.kz/
иллюстрация: eurocertificat.kz

Как оформить сертификат качества и соответствия продукции. Опыт Казахстана

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 18:52 27.01.2022

Сертификация, оценка соответствия продукции обязательна на территории Евразийского союза. Оформление такой документации – едва ли не главное условие пересечения границ товаров, их реализации, выпуска в оборот. Сертификат – не просто залог качества, это «паспорт» продукции, в котором учтены все потребительские свойства и исходные характеристики. На портале сертификации Казахстана, по ссылке https://eurocertificat.kz/sertificacia/ можно найти всю необходимую информацию, связанную с оформлением необходимой документации.

Важно, что здесь собраны все материалы по декларациям, сертификатам соответствия. Здесь же предлагают комплексный подход и профессиональные консультации по всем актуальным вопросам.

Центр сертификации Казахстана — принцип работы

Центр сертификации Казахстана предлагает следующие виды услуг:

  • внесение в единый реестр,
  • оформление сертификатов соответствия Таможенного союза (индивидуальной защиты, перчаток, масок, комбинезонов, упаковки и тары, продукции для детей),
  • оформление сертификатов ISO (систем менеджмента качества, профессиональной безопасности и здоровья, информационной безопасности),
  • оформление сертификатов происхождения (для стран СНГ, Евросоюза, внутреннего обращения товаров, на товары, вывозимые из Казахстана во Вьетнам и т.д.),
  • оформление деклараций и разрешений промышленной безопасности (включая техпаспорта и экспертизы),
  • аттестацию рабочих мест,
  • обучение по промышленной безопасности.

К несомненным удобствам сотрудничества с порталом сертификации Казахстана отнесем не только профессионализм сотрудников, опыт работы и репутацию, но и такие факторы:

  • гарантия качества,
  • надежность и точность проводимых экспертиз (в том числе в лабораторных условиях),
  • полную сертификацию «под ключ»,
  • индивидуальный подход к запросам каждого клиента,
  • бесплатную доставку документов по всей территории Казахстана.

Отметим и функциональный интерфейс портала eurocertificat.kz. Каждый из разделов и подразделов – кликабельный, насыщенный необходимой информацией. Для самых любознательных небезынтересной будет рубрика «Вопрос-Ответ», в которой собраны самые актуальные данные. В блоге сайта также немало того, что должен знать бизнес, стремящийся расширить географию своих производств и поставок. С чего начать? Оставить здесь же, на ресурсе Центра сертификации Казахстана онлайн-заявку на первую консультацию. Все проблемы с сертификатами, допусками, декларациями будут сняты.


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