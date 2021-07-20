Как определить самого надёжного букмекера? Есть способ

Невыплата выигрыша, блокировка счёта и другие неприятные стороны сотрудничества с букмекерскими конторами знакомы многим игрокам. Но как же определить самого надёжного букмекера, который не подведёт? Сайт Legalbet составил большое количество рейтингов, которые должны помочь в выборе: по надёжности, по выбору ставок, Народному рейтингу и другим. С полным списком можно познакомиться по ссылке https://Legalbet.ru/ratings/.

В фундаменте рейтинга надёжности лежит математическая формула, а на сам рейтинг влияет работа арбитража сайта. Разберёмся по порядку.

Арбитраж: что это и как может помочь игроку?

Арбитраж Legalbet — это досудебная инстанция, которая помогает игрокам решать конфликтные ситуации с букмекерской конторой. Каждый зарегистрированный пользователь сайта может оставить жалобу на БК, а сотрудники Арбитража перенаправят её официальным представителям компании.

После принятия жалобы сотрудники Арбитража рассматривают её — принимаются только обоснованные претензии — и передают сотрудникам букмекерской компании. В итоге есть три общих варианта развития событий:

Компания предоставит доказательство неправомерных действий игрока (например, регистрации на чужое имя). Компания выплатит сумму претензии. Компания проигнорирует обращение, что в итоге повлияет на её позицию в рейтинге надёжности.

За время работы Арбитража на территории России игрокам вернули более 93 миллионов рублей. Сумма, согласитесь, впечатляющая.

Важно отметить, что сайт сотрудничает только с легальными букмекерскими конторами. С их списком можно ознакомиться по ссылке https://Legalbet.ru/bukmekerskye-kontory/.

Рейтинг надёжности: математическое отражение работы БК

Рейтинг надёжности Legalbet отражает репутацию букмекерских контор среди пользователей сайта. В фундаменте рейтинга лежит математическая формула, которая использует несколько важных критериев:

Количество клиентов БК. Минусом рейтинга является то, что он учитывает только пользователей сайта Legalbet. Общее количество жалоб игроков. Количество решённых и нерешённых жалоб. Место конторы в Народном рейтинге.

Сама формула выглядит следующим образом:

https://skr.sh/s98fcrohT2m?a

Высокие места в рейтинге занимают компании с большим количеством пользователей и минимальным числом нерешённых жалоб. Новые компании занимают места ниже до тех пор, пока Арбитраж не столкнётся с должным количеством жалоб на них и не оценит работу представителей компании.