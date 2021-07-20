Как определить самого надёжного букмекера? Есть способ

Невыплата выигрыша, блокировка счёта и другие неприятные стороны сотрудничества с букмекерскими конторами знакомы многим игрокам. Но как же определить самого надёжного букмекера, который не подведёт? Сайт Legalbet составил большое количество рейтингов, которые должны помочь в выборе: по надёжности, по выбору ставок, Народному рейтингу и другим. С полным списком можно познакомиться по ссылке https://Legalbet.ru/ratings/.
В фундаменте рейтинга надёжности лежит математическая формула, а на сам рейтинг влияет работа арбитража сайта. Разберёмся по порядку.
Арбитраж: что это и как может помочь игроку?
Арбитраж Legalbet — это досудебная инстанция, которая помогает игрокам решать конфликтные ситуации с букмекерской конторой. Каждый зарегистрированный пользователь сайта может оставить жалобу на БК, а сотрудники Арбитража перенаправят её официальным представителям компании.
После принятия жалобы сотрудники Арбитража рассматривают её — принимаются только обоснованные претензии — и передают сотрудникам букмекерской компании. В итоге есть три общих варианта развития событий:
- Компания предоставит доказательство неправомерных действий игрока (например, регистрации на чужое имя).
- Компания выплатит сумму претензии.
- Компания проигнорирует обращение, что в итоге повлияет на её позицию в рейтинге надёжности.
За время работы Арбитража на территории России игрокам вернули более 93 миллионов рублей. Сумма, согласитесь, впечатляющая.
Важно отметить, что сайт сотрудничает только с легальными букмекерскими конторами. С их списком можно ознакомиться по ссылке https://Legalbet.ru/bukmekerskye-kontory/.
Рейтинг надёжности: математическое отражение работы БК
Рейтинг надёжности Legalbet отражает репутацию букмекерских контор среди пользователей сайта. В фундаменте рейтинга лежит математическая формула, которая использует несколько важных критериев:
- Количество клиентов БК. Минусом рейтинга является то, что он учитывает только пользователей сайта Legalbet.
- Общее количество жалоб игроков.
- Количество решённых и нерешённых жалоб.
- Место конторы в Народном рейтинге.
Сама формула выглядит следующим образом:
Высокие места в рейтинге занимают компании с большим количеством пользователей и минимальным числом нерешённых жалоб. Новые компании занимают места ниже до тех пор, пока Арбитраж не столкнётся с должным количеством жалоб на них и не оценит работу представителей компании.
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