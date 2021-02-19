Как организовать свой отдых в 2021 году?

Несмотря на все опасения, лавина пандемии не погребла под собой туристический бизнес. Более того, индустрия гостеприимства заиграла новыми гранями. Сумела заявить о себе с неожиданной стороны и предложить путешественникам комфортабельную сферу размещения.

В своём интервью, опубликованном на портале infopro54.ru, Александр Бойко рассказал, куда лучше отправиться на отдых в 2021 году. Учредитель группы компаний TS Group также поделился своим мнением о том, где остановиться, собираясь в туристическую поездку и сэкономить при этом внушительную копеечку.

Где на Руси отдыхать хорошо?

Всего каких-то пару лет назад нашим соотечественникам были открыты все пути и дороги. Хочешь, знойный Египет или Турция. По вкусу прохлада и занятия лыжным спортом, поезжайте в Альпы. Хотя в 2021 году Российские граждане не могут позволить себе зарубежные туристические маршруты. Перед ними открылись другие, не менее привлекательные горизонты.

Отдых на родных просторах позволит лучше узнать собственную страну и познакомиться с завораживающей красотой природных ландшафтов. Проводить отпуск в России хорошо ещё и тем, что:

Туристические зоны расположены в самых живописных уголках.

Можно подобрать приемлемую альтернативу в любое время года.

Разнообразие вариантов поразит даже самых искушённых.

Умеренные цены придутся как нельзя кстати в период кризиса.

Наличие возможности организовать элитный отдых с соблюдением индивидуальных требований понравится тем, кто привык к люксовым условиям.

Помимо этого, на территории РФ можно не только отдохнуть и полюбоваться прекрасными достопримечательностями. Санатории и профилактории предлагают квалифицированные услуги терапевтов, массажистов и врачей профильных специальностей. Как говорится, всё, что душе угодно.

Длительность и стоимость отдыха каждый подбирает исходя из собственных временных и финансовых возможностей. Можно выехать на природу на пару дней и провести время с семьёй на турбазе. Также есть возможность отправиться в длительный тур с проживанием в комфортабельных условиях отеля.

Не всё то золото, что пятизвёздочный отель

Как показала практика, хорошо проводить время доступно не только обладателям номеров в люксовых отелях. Устроиться со всем возможным комфортом в состоянии гости:

трёх и четырёх звездочные заведений;

загородных туристических баз отдыха;

бюджетных хостелов для молодёжи;

пансионатов и санаторных комплексов;

частного жилого и дачного сектора.

Было бы желание, а найти место и подходящий вариант времяпровождения не составит никакого труда. Здесь широкие перспективы и для тех, кто не любит оставаться долгое время на одном месте. И для людей, которые хотят сбежать от шума и суеты большого города.

Жизнь всегда убирает одни возможности, но даёт другие, не менее привлекательные. Главное, не забывать об этом и во всём обязательно видеть хорошее. Отдых в 2021 году не стал хуже. Он изменился. Открыл Россию с иного, неожиданного ракурса.