Как организовать жизнь на удаленке: личный опыт

Добрый день! Меня зовут Ирина, и я никогда не думала, что буду работать на удаленке. Всегда любила офис, мне было комфортно и приятно там. Но полтора года назад началась пандемия и внесла в мою жизнь коррективы.

Сначала нас отправили на удаленку на время, а потом — оставили насовсем: руководство пришло к выводу, что мы и дома неплохо справляемся, а аренда офиса — только лишний расход денег.

Принятие

Признаюсь честно, я прошла все пять стадий принятия: гнев («Нет, нет, я не хочу, это невозможно, он одумается, и мы вернемся в офис»), гнев («Да как он мог!» и множество непечатных слов), торг («А может быть, я поищу другую работу? Но нет, эта так нравится! А может быть, я уговорю, чтобы офис открылся? Нет, от него уже отказались. А может быть, пойти в коворкинг? Нет, это не то…), депрессия («Я никогда не привыкну, моя жизнь кончена») и, наконец, принятие. Когда я поняла, что все поменялось и нужно строить свою жизнь на удаленке заново.

Кто-то может сказать, что проще было сменить работу, но мне, действительно, слишком нравится она, я очень люблю компанию и много лет отдала ей, да и зарплата отличная. Поэтому я решила сделать из этого зону развития.

Кабинет

Все началось с того, что я организовала кабинет. Удачно сложилось, что годом раньше наша единственная дочка уехала учиться в Москву и освободилась ее комната. Там-то мы с мужем и сделали небольшой ремонт, потом купили хорошую мебель у местного, петербургского производителя Офис812, и у меня снова появился рабочий стол, наконец.

Невероятно, но появление собственного рабочего места существенно повысило мою продуктивность и радость от времени, которое я каждый день провожу за компьютером.

Распорядок дня

Настоящей катастрофой на первых порах для меня стало то, что я ничего не успевала. Я больше 20 лет проработала в офисе, ни разу не задерживалась даже на пять минут. А тут — сидела до полуночи, была уставшая и несчастная.

Так вышло, что я — сова, люблю поспать подольше, поэтому решила, что грех не воспользоваться такой возможностью. Если не заводить будильник, я просыпаюсь около 10 утра. С учетом того, что мне не нужно ни собираться, ни ехать в офис, уже в 11 я готова начать работу. Я выделила 8 часов на стандартный рабочий день, полчаса на обед, таким образом, заканчиваю в 19:30. Раньше я по пробкам добиралась до дома только к 20 часам.

Первое время я заводила будильник и не разрешала себе отвлекаться на домашние дела. Потом привыкла. Теперь в итоге я имею возможность поспать на 4 часа дольше, чем раньше, а освобождаюсь (то есть «оказываюсь дома») на полчаса раньше! Идеально!

Планирование

Еще один секрет удачной удаленки — планирование. Без плана невозможно сделать ничего, а с ним — можно разбить большие задачи на маленькие и решить практически все.

Автор: Ирина Иванова