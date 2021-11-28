Как отпраздновать день рождения компании

Практически каждая компания старается коллективно отмечать праздники. Обычно это Новый год, профессиональные праздники. Особое значение имеет день рождения компании. Совместное празднование – это не только время для отдыха сотрудников, но и возможность сплочения коллектива. Конечно, можно отметить праздник по классической схеме в ресторане за шикарным столом, но это уже всем надоело. Не так давно было доказано, что тимбилдинг дает большую пользу для коллектива и компании в целом. Обычно это сказывается на продуктивности работы и сплоченности команды в дальнейшем. Поэтому лучшим вариантом для праздников станет тимбилдинг в Киеве. Благодаря команде профессионалов вы сможете провести хорошее время с пользой. На выбор предлагаются как готовые программы, так и можно организовать мероприятие по индивидуальному запросу.

Компания предлагает следующие варианты корпоративных мероприятий:

Корпоративный лазертаг или пейнтбол. По-настоящему поможет сплотить коллектив, так как это командная игра. Незаметно для самих участников в порыве множества эмоций происходит настоящее сплочение, взаимовыручка, поддержка и т.д.

Тимбилдинг на скалодроме. Это необычно времяпровождение с коллективом поможет испытать каждому незабываемые эмоции, драйв, прилив адреналина. Данное мероприятие происходит с инструктором, поэтому коллеги еще и овладеют новыми навыками и знаниями.

Тимбилдинг на батуте. Это то, что нужно для выплеска негативной энергии и получения эмоций. Идеально подходит после тяжелой рабочей недели.

Выездные мероприятия. Возможны подъемы по скалам, ориентирование в лесу и многое другое.

Для того чтобы провести весело день рождения компании, правильно выбрать развлекательную программу, следует руководствоваться следующими принципами:

Возраст и физическая форма участников. Если вы выберете активный спорт, не все смогут участвовать в мероприятии. Лучше сделать выбор чего-то нейтрального.

Направление компании. Будет замечательно, если тематика корпоратива будет тесно связана с направлением деятельности компании.

Количество людей. Это то, что обязательно необходимо учитывать. Если будет много людей, не все программы могут подойти.

Если вы поняли, что для вас нет ничего ценнее коллектива и день рождения вы готовы отметить, проведя активный тимбилдинг, но еще не можете определиться с программой, свяжитесь с сотрудниками «Гиперион». Они с радостью вам помогут сделать правильный выбор.