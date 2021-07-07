Тик Ток – одна из самых новых социальных сетей, пользователи которой могут оценить всё удобства нового формата общения. Главное отличие Tiktok от других ресурсов для общения и просмотра контента заключается в том, что здесь пользователи могут загружать в свои аккаунты короткие видео. Формат общения выбран новый, а вот для определения заинтересованности аудитории используются те же способы, что и в любых других социальных сетях.

Самый информативный способ определения популярности в Тик Ток – лайки. Увидев их количество, блогер может понять, насколько понравилось видео подписчикам аккаунта и, таким образом, определить дальнейший путь творческого развития.

Как получать больше лайков в Тик Ток

Блогеры идут на многое для привлечения внимания зрителей к своему контенту. Для этого они используют более или менее эффективные и популярные методики. Вот небольшой список методов продвижения:

накрутка лайков в Тик Ток;

разработка контент-плана;

проведение конкурсов и другая активность, связанная с взаимодействием со зрителями;

использование шок-контента.

Приведённые примеры можно отнести к наиболее распространённым способам продвижения. На самом деле эффективных методик намного больше, но использовать их стоит, ориентируясь на особенности блога, а вышеперечисленные методы подходят всем.

Накрутка лайков в Тик Ток

Проще всего накрутить лайки в Tiktok, этот способ продвижения очень прост и воспользоваться им можно на любом этапе развития страницы. Накрутка лайков возможна даже перед запуском блога, для привлечения к постам повышенного интереса и их продвижения в поисковой выдаче.

Накрутить лайки в Тик Ток можно с использованием ботов или, выбрав покупку лайков от реальных аккаунтов. Накрутка ботами не отличается высоким качеством, а также может потребовать необходимость выполнять задания или проходить регистрацию в специализированных приложениях.

Накрутка лайков живыми подписчиками осуществляется с помощью специализированных СММ-сервисов — https://smmtouch.com/uslugi/lajki-v-tiktok. В этом случае получить желаемую услугу можно в любое время суток без регистрации и без заданий. Накрутка является платной услугой, которая стоит недорого, но все же потребует некоторых вложений. Купить лайки можно в разном количестве, точная регулировка невозможна, так как на сайте сервиса, как правило, представлены готовые пакеты услуг. Заказать накрутку лайков можно даже ночью, за работу сервиса и выполнение заказов отвечает встроенный алгоритм, поэтому клиентам не приходиться ждать начала рабочего дня для накрутки лайкой или других видов продвижения.

Некоторые блогеры продолжают сомневаться в безопасности накрутки лайков в Тик Ток. Им стоит забыть о страхах и сомнениях, накрутка лайков это дёшево, быстро и полностью безопасно. Репутация блога никак не пострадает, если вы обратитесь за помощью к проверенному сервису.

Работа в Тик ток, следуя контент-плану

Блогинг – это работа, вот что должен понимать каждый человек, желающий добиться успеха и признания на просторах интернета. И как в любом другом бизнесе, здесь необходимо иметь чёткий план действий для развития. Ещё до записи первого видео необходимо представлять, как будет выглядеть страница в рабочем состоянии. Именно с этой целью блогеры тратят много времени и сил на разработку контент-плана, в будущем вы сможете оценить все преимущества столь прагматичного подхода к развитию блога.

Активность на общении с подписчиками или другими блогерами в Тик Ток

По сути, это реклама в рамках одной социальной сети, но при желании возможно распространение и в других. Стоит отметить, некоторые блогеры рекламируют сами себя с аккаунтов на разных сайтов. Проведение конкурсов, призыв к подписке, обмен лайками, гивы, гайды и тому подобные инструменты продвижения одинаково эффективны в любых социальных сетях. Этими методами продвижения однозначно стоит пользоваться.

Скандалы или хайп в Тик Ток

К этому варианту продвижения прибегают чаще всего наиболее известные блогеры или просто те, у кого уже есть сформировавшаяся аудитория. Стоит отметить, что это очень эффективный способ привлечения внимания, который всегда даёт отличный результат.

Накрутка может быть очень разной, существует простой способ сделать её ещё эффективнее. Для этого используйте несколько вариантов продвижения на одном аккаунте, результаты вас точно впечатлят.