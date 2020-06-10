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Как получить кредит в режиме онлайн?

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 17:22 10.06.2020

Когда срочно нужны деньги, проще всего оформить микрозайм. Процесс займет не более получаса, а деньги будут переведены в течение 24 часов и менее. Узнайте об особенностях взятия кредита в режиме онлайн и воспользуйтесь простой и доступной каждому опцией.

кредит

Оформление заявки

Чтобы получить кредит онлайн, заявку на https://kredit10.ru/ можно заполнить всего за пару минут – и сервис подберет вам лучшие предложения от разных кредиторов. Для этого потребуется:

  1. Посетить сайт МФО или банка.
  2. Выбрать подходящий метод кредитования.
  3. Заполнить заявление на ссуду, указав ФИО, возраст, место работы, контактные данные, номер банковской карты/электронного кошелька.
  4. Прикрепить копию ИНН, паспорта/водительского удостоверения.
  5. Указать сумму, цель займа.
  6. Подтвердить заявку на получение кредита.

Заявление кредитный специалист получит в течение нескольких секунд. Он может связаться с вами и уточнить некоторые моменты. После этого будет принято решение о выдачи запрошенной суммы.

Сколько ждать ответа и перевода денег?

МФО и банки стараются оперативно обрабатывать заявки от клиентов. Они соревнуются между собой по скорости. Ответ может прийти в течение 15 минут. После этого финансовый отдел произведет платеж на указанные реквизиты.

В среднем, процесс занимает не более 24 часов. Однако деньги могут поступить на счет гораздо раньше. Это зависит от загруженности кредитных специалистов и финансового отдела.

Особенности погашения ссуды

Онлайн-кредит можно погасить удобным способом. Поддерживаются следующие варианты:

  • платежные терминалы;
  • смс-платежи;
  • банковские карты;
  • электронные кошельки;
  • касса банка/МФО.

Основное условие – указать ФИО, номер договора и ряд других параметров, которые зависят от конкретной кредитной организации. Важно понимать, что придется уплатить комиссии платежной системы.

Погасить заем можно досрочно. Однако важно перед этим прочитать договор. В нем должны быть указаны условия. Некоторые МФО и банки пересчитывают итоговую сумму, другие требуют оплатить всю сумму долга, не производя перерасчет процентной ставки. При возникновении вопросов обратитесь в техподдержку. В этом случае вы сделает все правильно и не просрочите выплату долговых обязательств.

Оформить онлайн-кредит можно даже с минимальными знаниями компьютера. Достаточно грамотно заполнить заявку и дождаться ответа. Деньги будут переведены оперативно, а с выплатой долга не возникнет проблем, поскольку финансовые организации поддерживают много способов.

Как получить кредит в режиме онлайн?

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