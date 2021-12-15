Как правильно составить инвестиционный портфель ценных бумаг

Для успешного инвестирования важен не только правильный выбор ценных бумаг, но и грамотное управление рисками. Одним из хорошо зарекомендовавших способов повысить шансы на получение прибыли является использование инвестиционного портфеля. Инвестору выгодно получать максимальный доход с минимальным риском, однако нужно учитывать, что чем перспективнее вложения, тем реальнее возможность неудачи. Чтобы воспользоваться портфельным инвестированием, надо понимать, как правильно его составлять и за счёт чего возникает эффективность его применения.

1. Что такое инвестиционный портфель

Торговля на бирже сопряжена с высокой степенью риска. Инвестор принимает все доступные ему меры для того, чтобы его снизить. Портфельное инвестирование представляет один из наиболее эффективных способов для этого. Его применение началось со статьи Гарри Марковица, вышедшей в 1952 году. В ней было рассмотрено понятие инвестиционного портфеля и предложен математический аппарат для выбора ценных бумаг и расчёта его состава.

Чтобы его использовать, инвестор закупает несколько различных видов акций и облигаций. Секрет эффективности использования портфельного инвестирования состоит в правильном подборе ценных бумаг и использования определённых ограничений при их выборе.

Сказанное можно пояснить на следующем примере. На рынке всегда можно найти высоконадёжные, но малодоходные ценные бумаги. Консервативному инвестору достаточно купить их на значительную сумму для того, чтобы обеспечить достаточный для себя доход. Неудобство такого подхода состоит в том, что для этого может потребоваться очень значительная сумма.

С другой стороны, наверняка найдутся фирмы, которым аналитики предсказывают бурный успех в ближайшее время. Если купить их акции, можно получить высокий доход, уменьшив вложения по сравнению с предыдущим вариантом. Однако сильный рост практически всегда сопряжён со значительным риском.

У каждого из изложенных подходов имеются свои достоинства и недостатки. Однако если закупить надёжные ценные бумаги и такие, которые обещают хороший доход, одновременно, то можно соединить преимущества этих вариантов.

На практике в инвестиционном портфеле выбирают не только консервативные и рискованные с высоким доходом, но и те, которые характеризуются средними риском и прибылью. При соблюдении определённых процентных соотношений между ними инвестор получает возможность сделать выгодные вложения.

На самом деле существуют разные принципы формирования портфелей и различные способы работы с ними. При таком инвестировании случайности по-прежнему играют важную роль, однако риск получения убытков будет существенно ниже, чем в большинстве случаев.

Принципы формирования портфельных инвестиций можно применять не только для работы с ценными бумаги, но и по отношению к другим активам — недвижимости, драгоценным металлам, коммодити, валюте и другим. Диверсификация, проведённая в соответствии с предварительно проведённым анализом изменения стоимости позволит сбалансировать инвестиции различных типов.

2. Различные виды портфелей

Работа с ценными бумагами на бирже всегда связана с определённой долей неопределённости. Обычно более высокий риск ведёт к потенциальному увеличению доходности. Инвестор обычно имеет более или менее высокую склонность к риску. Состав портфеля выбирают так, чтобы он соответствовал этому качеству. С учётом этого принципа портфели делят на активные и пассивные.

Для работы рассматриваемым способом часто требуется закупка многих видов ценных бумаг. Иногда для этого требуется значительная сумма. Если денег не хватает, инвестор становится перед выбором: найти средства для того, чтобы составить портфель по всем правилам или ограничить закупки, но при этом соответствовать требованиям только частично. При выборе последнего варианта эффективность инвестирования может упасть.

В связи с рассмотренным обстоятельством портфельные закупки можно выполнять такими способами:

Самостоятельно формировать портфель, делая закупки через брокера. Инвестировать в уже созданные портфели. При работе ETF фондов, они закупают ценные бумаги в точном соответствии с необходимыми правилами. Далее они предоставляют возможность инвесторам вкладывать средства в уже сформированные портфели по их выбору. Можно доверить работу с портфелем профессионалам.

Во втором случае затраты будут существенно меньше, чем формировать портфель самостоятельно.

Принцип работы с портфелем основан на получении требуемого инвестору соотношения между риском и доходностью. Однако иногда учитываются и дополнительные требования. Например, речь может идти о компаниях, лидирующих на определённой бирже, определённых отраслях или экономике определённых стран.

Формирование тематического портфеля позволяет использовать в своей работе экономические тенденции в своей стране или мировой экономике. Например, это выгодно, если имеются условия для бурного роста в определённых странах или отраслях.

3. Каковы возможности портфельного инвестирования

Подбирая риск или доходность нельзя обеспечить гарантированное получение прибыли. Однако при этом с большой вероятностью можно будет избегнуть значительных убытков.

При этом может быть интересно узнать о том, какую максимальную доходность можно получить таким способом. Конечно, случайно может возникнуть ситуация, когда прибыль будет очень значительной, однако вероятность такого события относительно небольшая.

Обычно биржевые данные за прошедший период позволяют судить о том, каким был бы «идеальный рыночный портфель». Считается, что получить более высокую доходность по сравнению с ним можно только повысив уровень риска.

4. Как правильно составить портфель

Прежде, чем приступить к инвестированию, нужно сформулировать свою финансовую цель. Речь идёт не только о сумме прибыли, но и о проценте доходности, сроке инвестирования, степени риска и других особенностях планируемой работы. Рост стоимости портфеля в течение многих лет может, например, может обеспечить ребёнка достаточной суммой для поступления в ВУЗ.

Далее нужно решить, какое соотношение риска и доходности потребуется для достижения целей. В зависимости от этой величины, решают, насколько пассивным или агрессивным должен быть портфель. На этой основе составляют требования к составу портфеля. Например, одним из вариантов может быть следующий: 25%-30% консервативных вложений, 60%-65% компаний со средними рисками и доходностью, в оставшуюся часть входят высокодоходные ценные бумаги с большим риском.

Нужно выбрать объекты для инвестирования. При этом нужно провести тщательный экономический анализ компании и общих тенденций развития отрасли или страны. Нужно решить, как планируется работать с ценными бумагами — самому управлять портфелем, доверить это профессионалам или купить долю в ETF фонде.

Обычно в качестве консервативных ценных бумаг используют надёжные облигации и акции. Первые обычно предлагаю меньший доход по сравнению со вторыми.

Нужно продумать стратегию работы с активами. Необходимо сформулировать критерии для выбора акций и облигаций, определить, сколько ценных бумаг одного вида необходимо приобретать.

В процессе работы с портфелем могут произойти события, в результате которых потребуется уменьшить или увеличить количество определённых активов, удалить некоторые из портфеля или добавить другие.

Нужно учитывать влияние налогов и комиссионных на величину получаемой прибыли. Их нужно узнавать заранее и выбирать тот вариант, где они будут приемлемыми.

Необходимо рассчитать момент покупки активов. Наиболее выгодно делать это при минимальной цене. Для этого будет полезно воспользоваться методами технического или фундаментального анализа.

Нужно решить, как именно нужно будет получать доход от роста стоимости портфеля. Это можно сделать, продавая часть активов или получая дивиденды от акций и выплаты от владения облигациями.

После того, как был составлен план работы, необходимо обеспечить его выполнение. Для этого потребуется неукоснительное соблюдение своих ранее составленных требований. Без достаточного уровня самодисциплины инвестор не сможет рассчитывать на значительный успех.

Заключение

Использование инвестиционного портфеля позволяет сделать вложения в ценные бумаги, у которых будет отрегулировано соотношение уровня риска и потенциального дохода. Эта стратегия будет наиболее эффективной, если её применять продуманно и с учётом всех имеющихся обстоятельств. Существует возможность составить и управлять портфелем самостоятельно или воспользоваться для этой цели услугами профессиональных специалистов.

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