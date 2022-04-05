Как предоставить доступ к своему аккаунту в Google Analytics и зачем это нужно

Система веб-аналитики Google Analytics используется в бизнесе для контроля и своевременной коррекции рекламной стратегии. Нередко в одном аккаунте работает несколько маркетологов, руководителей, сотрудников. Поэтому требуется давать доступ к действиям в аккаунте и распределять разрешения на них. При этом, разумеется, важно сохранить безопасность учетной записи и конфиденциальность корпоративных данных.

Что такое права доступа к системе Google Analytics, какие они бывают и зачем их использовать — расскажет команда ROMI center.

Что такое разрешения для пользователей и зачем они нужны

Разрешения или права для пользователей — это разные уровни доступа к учетной записи. Вы можете предоставить кому-либо права для совершения определенных действий в вашем аккаунте.

Совместный доступ к аккаунту при правильно предоставленных правах оптимизирует рабочий процесс. Никто случайно не изменит содержимое папки, к которой у него не должно быть доступа, никто по ошибке не удалит нужную таблицу и т. д.

Система разрешает добавить для одного аккаунта не более 100 человек с правами доступа.

Владелец учетной записи имеет там полную свободу действий, а права остальных пользователей зависят от уровня доступа.

В Google Analytics есть 4 типа разрешений и 3 уровня доступа.

4 вида разрешений в Google Analytics и соответствующие им роли

1. Управление пользователями — администратор.

Разрешение дает право управлять пользователями в аккаунте, предоставлять им и себе полные права доступа. Но у них нет прав на изменение и совместное использование.

2. Изменения — редактор.

Есть право на управление аккаунтами, ресурсами, представлениями, целями. Также на уровне ресурса можно создавать и менять специальные параметры и показатели, подключать интеграции. На уровне аккаунта разрешено управлять фильтрами.

То есть имеются все возможности совместного использования, просмотра и анализа, но без прав на управление пользователями.

3. Совместное использование — аналитик.

Дается право на управление общими объектами и на совместную работу над общими ресурсами. Например, над настраиваемой отчетностью, информационными панелями.

Включены разрешения на просмотр и анализ, но не на управление пользователями и изменение.

4. Просмотр и анализ — пользователь с правами просмотра.

Пользователям с таким разрешениям можно просматривать отчетность и данные, сегментировать их, например, создавать фильтры. Допускается исключительно просмотр общих ресурсов, совместная работа над ними невозможна.

Никакие права из пунктов 1-3 не включаются.

Любой из четырех видов прав может быть предоставлен на одном из трех уровней доступа.

3 уровня доступа в Google Analytics и их предоставление пользователю

Уровень аккаунта, Account

Это высший уровень доступа, в него включены один или несколько ресурсов и представлений. Предоставленные права затрагивают сам аккаунт в GA и все, что в нем содержится. Например, разрешение на просмотр или на совместное использование.

Как добавить пользователя на уровень доступа Account?

1. В разделе «Администратор» выберите нужную учетную запись. Нажмите «Управление доступом к аккаунту» в столбце «Аккаунт».

2. В открывшемся окне «Разрешения на уровне аккаунта» нажмите «+», в появившемся меню выберите «Добавить пользователей». Если нужно включить сюда сразу несколько пользователей, создайте из них группу в сервисе «Google Платформа для маркетинга», затем свяжите ее с аккаунтом GA.

3. В окне «Добавление разрешений» отметьте права, которые хотите предоставить пользователю. Введите его электронную почту, при необходимости отправьте им уведомления о получении доступа. Нажмите «Добавить».

Уровень ресурса, Property

Подразумеваются права на конкретном веб-ресурсе. В рамках одного сайта можно создать несколько представлений. Если пользователю предоставлен доступ на уровне ресурса, то его разрешения действуют на всех представлениях этого сайта. Например, разрешения на управление пользователями или изменение.

Как добавить пользователя ресурса?

1. В разделе «Администратор» выберите ресурс, к которому собираетесь предоставить доступ. В столбце «Ресурс» выберите «Управление доступом к ресурсу».

2. В появившемся окне «Разрешения на уровне ресурса» выберите «+». Во всплывающем окне нажмите «Добавить пользователей».

3. В окне «Добавление разрешений» добавьте почту пользователя, виды прав, нажмите «Добавить».

Уровень представления, View

Представление является подмножеством ресурса, то есть его частью. Например, блог вашего сайта — это его представление. И вы можете, например, дать копирайтеру доступ не ко всему сайту, а только к блогу.

Как добавить пользователя представления?

1. В разделе «Администратор» выберите нужное представление в выпадающем списке. Нажмите «Управление доступом к представлению» в столбце «Представление».

2. В появившемся окне нажмите «+», во всплывающем окне выберите «Добавить пользователей». Можно добавить несколько пользователей, разделяя их электронные адреса запятой.

3. В окне «Добавление разрешений» укажите e-mail пользователя, требуемые разрешения и нажмите «Добавить».

Теперь вы знаете, как предоставить пользователям разрешение на одном из трех уровней доступа. Чтобы узнать, как редактировать и удалять пользователей с правами доступа, читайте следующую главу.

Как редактировать и удалять пользователей с правами доступа

1. Откройте панель «Администратор» в нижней части экрана слева. Откроется таблица, где можно менять права пользователей на любом из трех уровней доступа. Выберите «Управление доступом к…» в нужном столбце. На скринах приведен пример с ресурсом — Property.

2. Появится список пользователей с правами доступа.

3. Теперь выполните действие, которое вам нужно: редактирование или удаление разрешений.

Чтобы отредактировать права пользователя на этом уровне, щелкните по его строчке. Поставьте или снимите галочки в необходимых пунктах разрешений.

Чтобы удалить все права пользователя на этом уровне, нажмите на три точки в конце его строки. Выберите «Закрыть доступ». Во всплывающем окне подтвердите действие.

4. Нажмите «Сохранить».

Теперь вы точно знаете, как дать доступ к своему аккаунту в Google Analytics коллегам и партнерам, чтобы совместно работать на одном ресурсе или в одном аккаунте. С полученными из статьи знаниями вы сможете оптимизировать работу в команде и добиться новых успехов.

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