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Как продвигается ремонт автодороги «Черноморское – Воинка» в Крыму

Как продвигается ремонт автодороги «Черноморское – Воинка» в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:31 06.04.2021

В Крыму продолжаются ремонтные работы на участке автомобильной дороги «Черноморское – Воинка», которая вошла в перечень дорог по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На объекте строительства дорожного полотна выполняются работы по фрезеровке старого асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя и холодного ресайклинга (технология укрепления/стабилизации грунтов) и устройству выравнивающего слоя покрытия на площади, устройство верхнего слоя покрытия. После того, как все эти работы будут выполнены, на дорожное покрытие нанесут термопластиковую дорожную разметку и установят знаки дорожного движения. Количество задействованных рабочих не менее 40 человек и 20 единиц тяжелой техники. В целом объект готов на 55%, — рассказали в Главном управлении по реализации национальных проектов.

Как продвигается ремонт автодороги «Черноморское – Воинка» в Крыму

Вдоль автодороги будут созданы площадки для остановок общественного транспорта с пешеходными зонами. Работы осуществляются АО «Центродорстрой», в соответствии с установленным графиком.

С полным перечнем дорог можно ознакомиться по ссылке.

Как продвигается ремонт автодороги «Черноморское – Воинка» в Крыму

Как продвигается ремонт автодороги «Черноморское – Воинка» в Крыму

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