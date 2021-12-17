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Как проходит в Крыму реализация нацпроекта «Экология». Говорят, освоено 100% выделенных денег

Как проходит в Крыму реализация нацпроекта «Экология». Говорят, освоено 100% выделенных денег

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 17.12.2021

В Крыму ежегодно выполняются масштабные мероприятия, направленные на достижение контрольных точек нацпроекта «Экология». В рамках выполнения нацпроекта по региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» выделено 15,9 млн. рублей (освоено — 100%), а по региональному проекту «Сохранение лесов»  — 61,6 млн. рублей (освоено — 100%).

По региональному проекту «Сохранение лесов» высажено лесных культур на площади 278,9 га в Белогорском, Бахчисарайском, Раздольненском, Судакском, Старокрымском и Евпаторийском лесничествах. Кроме того, в вышеуказанных лесничествах проведены мероприятия по оснащению лесопожарной и лесовосстановительной техникой и специальным оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров и лесоразведению (11 ед. лесопожарной техники и 116 ед. оборудования, 1 ед. лесохозяйственной техники и 101 ед. лесохозяйственного оборудования), — сообщает Главное управление по реализации национальных проектов.

Реализуя региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» в 2021 году, расчищены русла реки Отуз (протяженность 1 км) и ручья Кизилташский (протяженность 5 км). По данным мероприятиям работы Госкомводхозом Крыма приняты в полном объеме. В частности, целевой показатель по количеству населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, выполнен на 100%.

Как проходит в Крыму реализация нацпроекта «Экология». Говорят, освоено 100% выделенных денег

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