Как проходят реставрационные работы в Воронцовском дворце в Алупке

Ремонтно-реставрационные работы в Воронцовском дворце в Алупке ведутся с опережающими сроками. Об этом сообщили в министерстве культуры РК.

Работы ведутся с декабря 2020 года. В контракт входят работы по реставрации кровли юго-восточной и юго-западной террас, ремонт наружных сетей водопровода и канализации, работа по закладке опор освещения и видеонаблюдения. Также будут проведены работы по благоустройству, в том числе озеленению, видеонаблюдению, наружному освещению, обустройству проездов, парковок и тротуаров, газонов. Несмотря на погодные условия, работы ведутся с опережением графика. Сейчас полностью закончена работы реставрация кровли юго-восточной террасы, — отметила первый заместитель директора ГАУ РК «Дирекция» при министерстве культуры РК Марина Дукшина.

Заместитель управляющего ООО «Дизайн» Эдуард Иванов сообщил, что кровельные работы выполнены на 25 %. Работы по реставрации планируется завершить в конце 2022 года. Подрядчик также отметил, что сейчас выполнено обустройство временного козырька над входом в Зимний сад для безопасности прохода экскурсионных маршрутов, а также устройство строительных лесов внутри Зимнего сада.

Напомним, в 2018 году между ГКУ РК «Крымнаследие» и ООО «Меандр» заключен контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ на сумму 367, 082,33 млн. рублей, со сроком окончания контракта — 2022 год. В связи с неоднократным срывом сроков по графику производства работ вышеуказанный государственный контракт в прошлом году был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика.

С целью завершения всего комплекса работ между ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры» и ООО «Дизайн» был заключен контракт на продолжение выполнения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия: «Комплекс сооружений Воронцовского дворца» на сумму 236,403 млн. рублей.

Фото: «Крымская газета»