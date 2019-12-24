Как происходит ценообразование бензина на крымских заправках

Яркие цифры на вертикальных стендах заправочных комплексов так или иначе привязаны к стоимости нефти на мировом рынке.

При этом часто наблюдается ситуация, что с падением или ростом цены за баррель Brent обычный водитель не выигрывает.

В Крыму положение дел в целом такое же, как и по всей РФ, но при этом есть свои особенности:

курортный сезон и увеличенный поток машин на полуостров; не сильно широкая сеть заправок; наличие заправок, которые перешли с материка, и предлагают клиентам низкую цену на бензин сомнительного качества и происхождения.

Основным фактором в образовании цены является то, по какой стоимости топливо было куплено на Петербургской топливной бирже.

Летом Петербургская биржа работала примерно по 5-7 минут, открывается и тут же закрывается. Почему, потому что на 10 000 рублей подкинули цену на топливо на летний период. То есть идет уборка и у нас туристы здесь. Идут экскурсии и так далее. Движение транспорта персонального, индивидуального, людского, который хочет приехать в Крым, — отмечает депутат 1-го созыва Государственного Совета Республики Крым Петр Запорожец.

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Осенью ситуация изменилась и ценообразование пошло вниз на несколько пунктов. В среднем, на каждой тонне цена опустилась порядка 3000 рублей.

По оценкам экспертов, каждый пятый литр бензина в Крыму фальсифицированный. И это результат деятельности не крупных сетей, которые предлагают бензин после собственной и независимой проверки высокого качества, но по более высокой цене, а мелких заправок, что предлагают водителям дешевое топливо, демпингуют и не отвечают за то, что после пары таких заправок, придется полностью менять двигатель автомобиля.

Допустимые нормы

Государство определяет в законодательном порядке границы допустимых веществ в бензине с разным октановым числом. Например, для серы – это 10 пипиен, которые не скажутся на работоспособности автомобиля.

При этом собственники автозаправок говорят о том, что стандарты в последнее время стали «искажаться», в том числе и работниками учреждений, обеспечивающие государственные экспертизы.

Я хотел бы, чтобы все понимали, когда то у нас был ГОСТ такой – Л 262, буквально там ещё 5-7 лет. И это было 2 тысячи пипиен серы. А сейчас нам пытаются показать там 15 пипиен, это типа жуткие нарушения. Нет, конечно же, это неправильно. Не должно быть такого. Должно быть, как положено в ГОСТе, 10 пипиен, — заявил президент фирмы «ТЭС» Сергей Бейм.



Подводя итог, стоит отметить, что образование цен на топливо в Крыму связано с сезонностью, что характерно и для других производственных и пищевых продуктов. Но при этом стоит всегда вспоминать поговорку о дешевом сыре и том, где его можно найти. Обозначим, что небольшие заправки не предоставляют полный сервис для автомобилистов, а современные реалии говорят о том, что водитель готов платить немного выше, но за отличный сервис и возможность получить ряд других, дополнительных услуг.