Как производится регбийная форма — материалы, пошив, особенности

В российской истории регби почти перевернута вековая страница. К сожалению эта зрелищная игра до сих пор не имеет у нас такой популярности, как хоккей или футбол. Но тем не менее команды игроков есть и даже свои фанаты у каждой из них. Значит, есть и потребность в регбийной форме.

Многие швейные предприятия, специализирующиеся на выпуске спортивной одежды, включают в ассортимент продукции форму для регбистов. Примеры комплектов можно посмотреть в каталоге n1sport.ru.

Не будем устраивать игру в угадайку, и заставлять вас искать различия между формой футболиста и регбиста. На первый взгляд они могут показаться похожими. Но даже человеку, не имеющему представления о требованиях к форме игроков в регби, будут заметны различия. И обусловлены они в основном характером игры.

Какой должна быть форма регистов

Правила непривычны, борьба за мяч между игроками очень жесткая. Не исключены захваты, падения на траву для удержания мяча привычны. Причем с несколькими противниками сверху, пытающимися вытащить этот мяч.

Значит, форма должна быть прочной и растягиваться, а не разрываться от рывков. Самый подходящий материал подходящий под эти требования полиэстер. Синтетическая ткань с плотностью 240 и более г/кв.м прочна и эластична.

Второе различие в особом крое регбийки (так здесь называется футболка). Вместо свободного силуэта, как в футбольной форме, прилегающий. Почему? Для того, чтобы при жесткой борьбе за мяч уменьшить вероятность захвата одежды. Даже вырез горловины уменьшен, и кромка эластичной тесьмы ворота плотно прилегает к шее.

Общее для всех видов спортивной формы требование, это нормальный воздухообмен при активных движениях. Обеспечить его кроем свободной футболки нетрудно. Но в облегающей регбийке такой возможности нет. Поэтому используются перфорированные вставки, обеспечивающие доступ воздуха к коже. Воздухопроницаемость полиэстера также соответствует установленным нормам.

Падения на землю в регби можно считать не исключением, а правилом. Поэтому чистоту регбийной формы к исходу матча не удастся. Ткань должна выдерживать многочисленные стирки без потери качественных свойств и цвета. При использовании тканей из искусственных волокон это удается.

Правило трех комплектов (игрового, тренировочного и запасного) сохраняется и для регби. Кроме того, в комплект могут быть включены куртка и спортивные брюки для парадных выходов при открытии и закрытии состязаний.

В регбийной экипировке европейского варианта нет таких защитных доспехов как в ее жестком американском варианте. Но минимальные средства защиты, такие как наплечники и щитки есть. Они надеваются сверху, и особых усиленных деталей или запаса в размерах непосредственно на форме нет.

Вернемся к указанному выше каталогу. Следует отметить, что с минимальным набором средств дизайнеры сумели найти уникальный вариант регбийной формы для каждой команды. Повторов и копий дизайна футбольных форм нет.