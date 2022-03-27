Как проверить состояние двигателя на б/у автомобиле перед покупкой?

При покупке уже не нового автомобиля самое главное, на что нужно обратить внимание, – это состояние двигателя, основного узла будущего приобретения. Каждому автомобилисту известно, что если он плохо работает, то поездить с ним долго вряд ли удастся. Восстановление двигателя авто с пробегом – едва ли не самое затратное дело в ремонте автомобиля, поэтому, если нет желания после покупки вложить еще массу средств в ремонт, нужно разобраться, как проверить его состояние до совершения сделки купли-продажи.

Начальный этап проверки – внешний осмотр

Открывая капот машины для осмотра, не стоит обольщаться, видя внешне чистый мотор, ведь продавец наверняка, готовясь к продаже авто, тщательно его помыл. Чистота здесь хоть и важна, но не главное, что должно обрадовать покупателя. А главным является состояние всех резиновых деталей, которые можно увидеть сразу, не разбирая двигателя. Резина как материал наиболее подвержена износу, поэтому все патрубки, вкладыши и другие детали, сделанные из нее, должны быть если не совсем новыми, то хотя бы в нормальном рабочем состоянии. Стоит также посмотреть на днище автомобиля, потому что, если изношены сальники или прокладки, которые нельзя осмотреть, то на нем будут видны следы протекшего масла.

Свечи зажигания также можно осмотреть в самом начале, поскольку именно они являются индикатором работы двигателя, опытный водитель по количеству нагара на свечах сможет определить качество бензина, заливаемого в автомобиль, и не попадает ли масло в цилиндры.

Замер уровня жидкостей в автомобиле

Не будет лишним проверить и уровень рабочих жидкостей в автомобиле. Делается это для того, чтобы понять, насколько изношены детали внутри двигателя. Если в бачке уровень масла ниже нормы, но внешних следов протечки его нет, значит, вероятнее всего, масло сгорает вместе с бензином, а получается это вследствие сильной изношенности либо сальников клапана, либо колец поршня. Если ситуация складывается таким образом, то лучше замерить также компрессию в цилиндрах (если окажется под рукой специальный прибор). При проверке уровня тосола важно посмотреть на цвет жидкости в расширительном бачке – если она не темная бурого цвета, значит, владелец машины своевременно менял ее, и к нему нет никаких претензий.

Заканчивая внешний осмотр, необходимо оценить состояние выхода выхлопной трубы. Если внутренняя ее поверхность покрыта сильным черным нагаром, а на внешней виден масляный налет, то это опять же говорит о том, что масло попадает в двигатель.

Второй этап проверки – включение двигателя

Внешний осмотр, конечно, не дает полного представления об автомобиле, поэтому нужно приступить к дальнейшему анализу – включению и проверке работающего двигателя. Сразу при включении смотрим на то, насколько легко он заводится. Исправному двигателю достаточно сделать для этого от 3 до 4 оборотов коленчатого вала. Более продолжительные усилия значат, что здесь имеются незначительные недочеты: плохо отрегулированное зажигание или мощность искры недостаточная. При работающем двигателе нужно тщательно прислушиваться к тому, насколько ровна его работа, не слышатся ли посторонние шумы при «холостом» ходе. Стук клапанов, гул, исходящий из ролика генератора, или шум рокеров должны насторожить.

При работающем двигателе придется еще раз подойти к выхлопной трубе, чтобы по качеству выходящего выхлопа определить правильность работы мотора. Если дым имеет черный цвет, то, вероятнее всего, имеется засор топливных форсунок, густой дым беловатого цвета расскажет о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры. Если туда же попало масло, то дым будет сизого цвета. Все эти неполадки, конечно, устранимы, однако это требует не только затрат времени, но и серьезных материальных вложений.

Окончательная проверка двигателя

Ну и, конечно, чтобы окончательно увериться в качестве работы двигателя, необходимо сделать пробный выезд на ней. Сразу на начальном этапе движения стоит обратить внимание на то, насколько быстро автомобиль берет разгон, и как плавно он это делает, нет ли резких рывков при его ускорении. Очень хорошо, если на пути попадется подъем, для исправно работающего мотора не составит никакого труда легко его преодолеть. А вот если при подъеме он начнет терять скорость, или станет заметно, что ему не хватает мощности для его преодоления, то это должно серьезно насторожить. Вероятнее всего, проблемы в этом случае довольно серьезные.

Важно помнить, что двигатель автомобиля, уже бывшего в употреблении, лучше проверить на станции техобслуживания, даже если внешних признаков нет. Ведь ездить на исправном автомобиле гораздо безопаснее. А если вы хотите гарантированно купить хороший подержанный автомобиль из Европы, то лучше обратиться к специалистам или покупать такую машину в специализированном автосалоне, занимающемся продажей авто с пробегом.

Автор: Роман Беляев

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