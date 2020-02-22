 Как развивается в Крыму первый частный технопарк

В апреле прошлого года, в Крыму успешно открыли первый частный технопарк. Уже сейчас территория технопарка объединяет предприятия строительной отрасли, а в дальнейшем здесь будут обучать молодых специалистов современным технологиям остекления. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Крыма.

Инициатор и якорный инвестор частного технопарка – ООО «Современные фасадные системы». Проект полностью сопровождается Корпорацией развития Республики Крым и курируется республиканским правительством. Технопарк открылся на базе имущественного комплекса в Симферополе (ГРЭС) и планирует объединить под своей крышей порядка 9 резидентов.

На сегодняшний день в технопарке — два резидента. Работает покрасочная линия, а вторая компания — Современные фасадные системы. В марте этого года планирует заезжать третий резидент — компания ИнвестМастерстрой — производственная компания, занимающаяся переработкой энергосберегающих фасадов, — сообщил инвестор проекта Александр Поважный.

Он также отметил, что к концу года в технопарке будет открыта Лаборатория всех типов стендовых испытаний, а в 2021 году — запустят завод экструзии. Кроме того, ближе к осени на площадке технопарка будет открыт учебно-производственный комбинат, где обучат молодых специалистов современным технологиям остекления.

На сегодняшний день учебно-производственный комбинат полностью подготовлен — сделан ремонт, завозится мебель. Как только наберем команду специалистов — откроем. Думаю, это случится не раньше осени. На сегодняшний день, это не просто учебно-производственный комбинат, там будут учить ребят изготовлению энергосберегающих фасадов, производству и технодзору. Все будет завязано в одной тематике, — рассказал Александр Поважный.

По его словам, в России сотрудников, специализирующихся на энергосберегающих системах, катастрофически не хватает. Кроме того, не учат специалистов системе современной технологии остекления и в технических училищах.

В свою очередь генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Наиль Габбасов сообщил, что стимулом к созданию парка стало подписанное на РИФ-2019 в Сочи инвестиционное соглашение по реализации проекта.

Заявленный объем инвестиций по проекту 4,2 млрд. рублей. В ходе реализации проекта технопарка будет создано 500 рабочих мест, — отметил Наиль Габбасов.

Ранее Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в Новгородской области заявил, что финансирование программы поддержки развития технопарков в России планируется продолжить.