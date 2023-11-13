Как себя чувствует житель Северной стороны Севастополя, пострадавший от вражеского беспилотника

Власти не оставят без поддержки жителя Орловки (село на Северной стороне Севастополя), пострадавшего в результате недавней воздушной атаки вражеских дронов (подробности — ЗДЕСЬ). Мужчина, хоть и потерял много крови, получив серьезные ранения, все-таки выжил. Его навестил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Навестил Павла Алексеевича — пострадавшего от террористической атаки укронацистов на Севастополь в ночь с 6 на 7 ноября. Напомню, тогда обломки от сбитого БПЛА упали во дворе одного из домов в Орловке. Павел Алексеевич вышел на улицу, когда услышал звуки от работы ПВО, и получил тяжелые ранения.

Павел Алексеевич пока находится в реанимации первой городской больницы, но врачи говорят, что состояние его стабильное, самое страшное уже позади. Впереди — выздоровление и, конечно, долгая реабилитация. Павел Алексеевич рассказал, что буквально накануне атаки жена с сыном уехали по делам, поэтому пострадал только он. До ранений он работал штукатуром и, конечно, переживает, что не сможет долгое время работать. Поможем восстановить жилье и поддержим на период реабилитации, — рассказал Развожаев.