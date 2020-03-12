Как сэкономить на заказе листовок и флаеров

Несмотря на сравнительно скромный размер, листовка — важный инструмент событийного маркетинга. С ее помощью предприятия приглашают посетителей на свои мероприятия, сообщают потенциальным покупателям о планируемых распродажах, мастер-классах, акционных предложениях.

Перед печатью флаеров, заказчики онлайн-типографии «Салгир-Принт» спрашивают: можно ли уменьшить затраты на рекламу такого типа. Расскажем о том, как снизить стоимость заказа, в том числе о правильном выборе материала и технологиях производства рекламной продукции.

Какую бумагу выбрать для печати коммерческой листовки

Стремясь сэкономить на выпуске рекламной полиграфии, важно не переусердствовать. Бумага должна быть одновременно недорогой и качественной. Получив помятую или, ещё хуже, надорванную листовку, будущий клиент может решить, что компания не заинтересована в его лояльности, и выбросит флаер, не изучив информацию.

Класть листовку в карман или сумку удобнее в сложенном виде. Чтобы бумага при этом не порвалась, она должна быть средней плотности. Ещё один вариант — заказывайте листовки с фальцовкой, т.е. сгибом по заранее определённым линиям.

Какую бумагу используют профессионалы

Если трудно определиться с выбором материала перед заказом печати, советуем обратить внимание на мелованную бумагу — глянцевую или матовую. Глянцевая предпочтительнее, если стоит задача получить красочные изделия с яркими цветами.

Выбирая основу для листовок, исходите из плотности материала, которая может составлять 65-300 гр/м². Для изготовления рекламно-полиграфической продукции различного назначения используется бумага таких видов:

Офсетная плотностью 80 гр/м² — самая доступная. По сути, стандартная бумага для печати на офисных и домашних принтерах.

— самая доступная. По сути, стандартная бумага для печати на офисных и домашних принтерах. Мелованная глянцевая плотностью 115 гр/м² — самая распространенная. Листовки из такой бумаги раздают на улицах, оставляют в почтовых ящиках.

— самая распространенная. Листовки из такой бумаги раздают на улицах, оставляют в почтовых ящиках. Мелованная глянцевая плотностью 170 гр/м² — плотный материал, из которого изготавливают настольные и настенные календарики.

— плотный материал, из которого изготавливают настольные и настенные календарики. Мелованная глянцевая плотностью 350 гр/м² — дорогая, плотная и тяжёлая бумага. В основном на ней печатают визитки. Для изготовления рекламы ее используют редко, например, если это флаеры больших размеров (чтобы они не теряли форму).

Технологии печати листовок

Ещё один способ снизить стоимость заказа — выбирать правильную технологию печати в зависимости от задачи и тиража. Онлайн-типография «Салгир-Принт» печатает листовки с помощью офсетной и цифровой печати. Поговорим о каждом из них отдельно.

Офсетная . Характеризуется качеством печати изображений, резкостью, контрастностью, точной цветопередачей. Метод оптимален для изготовления больших тиражей. Например, от 1000 штук.

. Характеризуется качеством печати изображений, резкостью, контрастностью, точной цветопередачей. Метод оптимален для изготовления больших тиражей. Например, от 1000 штук. Цифровая. По сравнению с офсетной, простая, экономичная, годится для создания тиража от одного экземпляра. После печати пробного образца можно создавать экземпляры с разными номерами, именами, другой информацией.

Офсетный метод выгоден для печати крупного тиража. Чем больше изделий печатается, тем ниже стоимость одной штуки. Говоря о стоимости в цифрах: 1000 листовок, напечатанных на цифровой печатной машине обойдутся почти в 4 раза дороже, чем 1000 флаеров, напечатанных на офсетной.