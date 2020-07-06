Живя в мире, полном постоянных изменений, стрессов и эмоционального напряжения, часто приходишь к ощущению исчерпанности ресурсов. Восстановиться помогают отдых, хороший сон, отказ от привычных раздражителей. Но что делать, если самое доступное – сон – из-за стресса оказывается недоступен?

Неспособность расслабиться ночью и забыть о переживаниях, испытанных за день, часто связана с эмоциональной перевозбужденностью, самоанализом, постоянным прокручиванием прошедших событий. Как уснуть при стрессе, если настает апатия и тоска, неуверенность в завтрашнем дне или, наоборот, желание сиюминутных активных действий? Специалисты собрали для тех, кто не знает, как расслабиться, перечень рекомендаций, которые точно помогут ощутить гармонию и выспаться.

Что сделать, чтобы стресс отступил?

Если перед сном вы ощущаете чрезмерную возбужденность, спровоцированную стрессом, постарайтесь избавиться от нее. Подобные переживания становятся мотиватором положительных и отрицательных процессов в организме. Во втором случае они могут негативно сказываться на состоянии здоровья. Мы расскажем, как успокоиться и уснуть при стрессе.

Как снять напряжение перед сном?

Перед отходом ко сну попробуйте заниматься физическими упражнениями – они помогают выплеснуть эмоции и энергию. Разминка и тренировка должны занимать не менее 30 минут. Спорт сделает ваше тело крепким и подтянутым, поможет настроиться на нужную духовную волну.

Дыхательные упражнения – универсальный метод для приведения себя в стабильное и спокойное состояние. Дыхательную гимнастику лучше делать в горизонтальном положении, вдыхая воздух через нос, а выдыхая – через рот.

Попробуйте расслабить мышцы, почувствуйте каждый сантиметр своего тела. Поочередно напрягайте и расслабляйте мышцы, чтобы полноценно ощущать их. Качественное релаксирование приведет к легкому засыпанию.

Массаж – средство, благодаря которому можно избавиться от напряжения. Его стоит начинать с нижней части тела, переходя к верхнему плечевому поясу.

Поздние перекусы выступают раздражителем для организма. Желудок вынужден переваривать поздно поступившую пищу, и это также провоцирует стресс. Постарайтесь отвлечься и не думать о еде.

Если вы испытываете стресс, то нужно организовать максимально комфортные условия для отхода ко сну. Примите теплую ванну с эфирными маслами, задерните шторы, создайте комфортную температуру в помещении, послушайте спокойную музыку. Не думайте о проблемах. Легкому засыпанию также способствуют вечерние прогулки. Свежий воздух помогает организму расслабиться.

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