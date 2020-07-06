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Как успокоиться и уснуть при стрессе
фото: pxhere.com

Как успокоиться и уснуть при стрессе

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 11:35 06.07.2020

Живя в мире, полном постоянных изменений, стрессов и эмоционального напряжения, часто приходишь к ощущению исчерпанности ресурсов. Восстановиться помогают отдых, хороший сон, отказ от привычных раздражителей. Но что делать, если самое доступное – сон – из-за стресса оказывается недоступен?

Неспособность расслабиться ночью и забыть о переживаниях, испытанных за день, часто связана с эмоциональной перевозбужденностью, самоанализом, постоянным прокручиванием прошедших событий. Как уснуть при стрессе, если настает апатия и тоска, неуверенность в завтрашнем дне или, наоборот, желание сиюминутных активных действий? Специалисты собрали для тех, кто не знает, как расслабиться, перечень рекомендаций, которые точно помогут ощутить гармонию и выспаться.

Что сделать, чтобы стресс отступил?

Как успокоиться и уснуть при стрессе

Если перед сном вы ощущаете чрезмерную возбужденность, спровоцированную стрессом, постарайтесь избавиться от нее. Подобные переживания становятся мотиватором положительных и отрицательных процессов в организме. Во втором случае они могут негативно сказываться на состоянии здоровья. Мы расскажем, как успокоиться и уснуть при стрессе.

Как снять напряжение перед сном?

  • Перед отходом ко сну попробуйте заниматься физическими упражнениями – они помогают выплеснуть эмоции и энергию. Разминка и тренировка должны занимать не менее 30 минут. Спорт сделает ваше тело крепким и подтянутым, поможет настроиться на нужную духовную волну.
  • Дыхательные упражнения – универсальный метод для приведения себя в стабильное и спокойное состояние. Дыхательную гимнастику лучше делать в горизонтальном положении, вдыхая воздух через нос, а выдыхая – через рот.
  • Попробуйте расслабить мышцы, почувствуйте каждый сантиметр своего тела. Поочередно напрягайте и расслабляйте мышцы, чтобы полноценно ощущать их. Качественное релаксирование приведет к легкому засыпанию.
  • Массаж – средство, благодаря которому можно избавиться от напряжения. Его стоит начинать с нижней части тела, переходя к верхнему плечевому поясу.
  • Поздние перекусы выступают раздражителем для организма. Желудок вынужден переваривать поздно поступившую пищу, и это также провоцирует стресс. Постарайтесь отвлечься и не думать о еде.

Как успокоиться и уснуть при стрессе

Если вы испытываете стресс, то нужно организовать максимально комфортные условия для отхода ко сну. Примите теплую ванну с эфирными маслами, задерните шторы, создайте комфортную температуру в помещении, послушайте спокойную музыку. Не думайте о проблемах. Легкому засыпанию также способствуют вечерние прогулки. Свежий воздух помогает организму расслабиться.

Больше интересных статей и полезных материалов по этой теме вы найдете на портале https://www.evolucionika.ru/. Берегите себя, будьте внимательны к потребностям своего организма и не забывайте отдыхать!

Как успокоиться и уснуть при стрессе

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