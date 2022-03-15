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Как в Крыму собираются использовать днепровскую воду
Скриншот ВК

Как в Крыму собираются использовать днепровскую воду

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 15.03.2022

Днепровская вода дошла до первой насосной станции Северо-Крымского канала у села Дорожное рядом с Джанкоем. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Сейчас вода, которая поступает из Каховки, днепровская вода, находится в Джанкое на первой насосной станции. Сейчас вода будет подаваться в различные сети на территории Республики Крым, – рассказал премьер.

Отметим, до сих пор (с момента уничтожения дамбы в Херсонской области) днепровская вода текла по руслу Северо-Крымского канала «самотеком». Насосные станции установлены вдоль всего Северо-Крымского канала, они нужны, чтобы «поднимать» воду, перенаправляя ее по нужным направлениям. Юрий Гоцанюк подчеркнул: инфраструктура канала к работе готова. По его словам, она обслуживалась все восемь лет, несмотря на прекращение подачи воды со стороны Украины, насосные станции готовы к подключению.

Восемь лет без воды находились, но это не значит, что мы не содержали, не ухаживали за сетью. В любом случае сеть содержалась, и мы весь этот период насосные станции прогоняли, вели работы профилактические. Мы же понимали, что мы эту воду в любом случае получим, – сказал премьер-министр Крыма.

В свою очередь, Глава Крыма Сергей Аксёнов уверен: днепровская вода поможет развить сельскохозяйственную отрасль на полуострове.

Когда в 2014 году был перекрыт Северо-Крымский канал, нам пришлось переориентировать сельское хозяйство на засухоустойчивые культуры. До 2014 года в Красноперекопске выращивался лучший в Украине рис, а с перекрытием канала этот бизнес ушел. Сегодня вы видим, что у людей горят глаза – днепровская вода даст импульс для развития нашей сельскохозяйственной отрасли, — отметил Аксёнов.

Он подчеркнул, что благодаря решениям, принятым Президентом, сегодня Крым в полном объеме обеспечен пресной водой для бытовых нужд жителей республики.

Погодные условия и мероприятия в части разведывания новых скважин, прокладки новых трубопроводов к станциям водоснабжения дали нам возможность в первую очередь обеспечить водой Симферополь и Ялту. В данный момент риски в части нехватки воды отсутствуют, — уточнил Глава Республики.

Ранее в министерстве сельского хозяйства РК рассказали о перспективах развития АПК, связанных с запуском Северо-Крымского канала.

Узнайте больше:  Минсельхоз РК – о перспективах, связанных с запуском Северо-Крымского канала  

А вот, что говорят видеоблогеры.


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