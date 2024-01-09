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Как вернуться к здоровому графику сна после новогодних праздников. Совет специалиста

Как вернуться к здоровому графику сна после новогодних праздников. Совет специалиста

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:33 09.01.2024

Главный внештатный специалист психиатр министерства здравоохранения Республики Крым, доктор медицинских наук Тамара Ветрила рассказала, как вернуться к здоровому графику сна, если в новогодние праздники он сбился.

Когда проходят новогодние праздники у нас часто возникают психоэмоциональные и физические проблемы. Частой проблемой является нарушение сна, — отметила специалист.

Так как проблемы со сном возникают из-за внешних причин, то достаточно будет скорректировать их, поменяв свой образ жизни к обычному, чтобы вернуть баланс сна и бодрствования.

Среди основных рекомендаций психиатр назвала – не злоупотреблять спиртными напитками, контролировать своё питание и не переедать.

Следует исключить плотный ужин за три часа до сна, отказаться от кофе и энергетиков. Не пользоваться гаджетами за два часа до сна, исключить просмотр новостей и остросюжетных фильмов. Полезны будут прогулки вечером на свежем воздухе не менее 1 – 1,5 часа. Непосредственно перед сном примите тёплый душ, хорошо проветрите и затемните спальню, — рассказала Тамара Ветрила. 

Полноценный сон имеет большое значение для здорового функционирования организма. Длительные периоды «недосыпа» негативно сказываются на качестве жизни человека. Продолжительность сна взрослого человека должна составлять 7-8 часов, при этом следует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

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