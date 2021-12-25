Как выбирать зимние куртки для мужчин

Анораки и другие зимние куртки для мужчин от известных брендов пользуются высоким спросом. Современные производители и дизайнеры постоянно совершенствуют спортивный стиль одежды, который остается в тренде уже много десятилетий. Появляются новые модели и коллекции, в основе которых лежит удобство и стиль. В такой одежде мужчины чувствуются себя свободно, легко.

Вашему телу тепло и комфортно в дождь, ветер, холод. Верхняя одежда удобно посажена на фигуру, не сковывает движения. Цвет сочетается с любой одеждой и обувью. Куртки присутствуют в гардеробе мужчин разного телосложения и статуса. Осенью и зимой куртка позволяет, не задумываясь, выйти на улицу. В ней вы выглядите привлекательно и эффектно, а на физическом уровне вам легко и комфортно.

Как выбрать куртку

Выбирают изделие по своим параметрам, с учетом особенностей телосложения, стилистики других вещей в гардеробе. Вне зависимости от сезона вы смотритесь модно, стильно и красиво, если на вас модель по размеру.

Ключевой параметр при выборе куртки — способность защищать от непогоды. Зимой часто дует пронизывающий ветер. Представьте, кругом чуть ли не ураган, морось, а вам тепло и у вас сухо. Не приходится зябнуть, стучать зубами, прыгать, пытаясь согреться. Ни сыростью, ни холодом вас не испугать, если вы, например, носите куртки alpha industries. Среди них вы найдете подходящий размер и фасон. Фирма использует технологию не рвущихся швов, за основу берется высокопрочный авиационный нейлон, защищающий от влаги и эластичный даже в холод.

Какие характеристики нужно учитывать при выборе зимней мужской куртки

Обратите внимание на практичность изделия. Если ваши движения свободны, никаких неудобств не возникает, значит, эта модель вам подходит. Если куртка подходит, вы проходите в ней много сезонов.

Износостойкость — при интенсивной нагрузке брендовая вещь сохраняет первоначальный вид и характеристики. У нее большой запас прочности и устойчивости к износу, даже если вы носите ее ежедневно.

Надежная защита — брендовая вещь надежно защитит вас от мороза, ветра и влаги.

Универсальная носка — идеальное изделие носят ежедневно и в экстремальную непогоду.

Грамотно выстроенная комплектация — хватает карманов внутри и снаружи, имеется капюшон (как без него зимой?), качественные заклепки, молнии, пуговицы и прочая фурнитура.

Стильный внешний вид — обязательная характеристика современной вещи. Куртка должна гармонировать с деловыми и ежедневными луками, чтобы мужчина выглядел привлекательно.

Мужские элегантные пальто уместны не всегда, зато зимние куртки всегда актуальны, потому что они теплее и устойчивее к неблагоприятной погоде. Если вы проживаете во влажном климате, берите куртку из влагонепроницаемой ткани с проклеенными швами. Тогда вам будет внутри сухо и тепло.

Стоит ли экономить на верхней одежде

Если вы хотите пополнить гардероб чем-то новеньким, то никогда не стоит экономить на верхней одежде. Конечно, брендовая вещь дороже одежды из массмаркета. Зато и качество пошива, материалов изготовления значительно выше. Верхнюю одежду вы носите несколько сезонов, потому покупайте хорошие, презентабельные, функциональные вещи.

Если куртка сомнительного качества, она быстро превратиться в ничто и станет непригодной или потребует ремонта. И уже через год вы снова будете тратить время и деньги на поиск и покупку новой верхней одежды.

В каталоге INTERTOP вы можете выбрать среди таких видов зимних курток для мужчин:

парка — ее давно полюбили мужчины. Это универсальная, теплая, удлиненная модель, отлично сочетается с джинсами, брюками. Свободный силуэт позволяет добавить толстый свитер и даже пиджак. Имеется съемный капюшон, шнуровка на талии, множество карманов;



кожаная куртка — классика всегда в моде. Такие изделия носят годами. Вы никогда не намокнете под дождем, сохраните тепло. Она создает стильный, презентабельный образ, подчеркивает статус и вкус обладателя;



стеганая куртка — ее любят молодежь и взрослые за практичность, удобство, отличную посадку на разных фигурах, защиту от ветра и дождя. Вы можете выбрать любое цветовое решение.



В каталоге INTERTOP вы обязательно найдете подходящую вам модель зимней мужской куртки.

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