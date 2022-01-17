Как выбрать аппарат УЗИ

Если говорить о диагностике внутренних органов, причем максимально быстрой и предельно достоверной, то лучше всего помогает УЗИ аппарат. Устройства такого формата активно применяются в клиниках самых разных направленностей. Они помогают получать в реальном времени картинку того, что происходит внутри. Применимы в:

урологии;

гинекологии и акушерстве;

кардиологии;

гепатологии.

Область зависит от мощности, многофункциональности и насадок. С учетом этого важно не спешить при выборе, а изучить каждую мелочь, сопоставить все с бюджетом и направленностью вашего заведения.

Основные категории

Начинать стоит с того, что все аппараты здесь делятся на три подкатегории. Это средняя, высокая и экспертная. Первый вариант, например, считается максимально бюджетным и применяется в поликлиниках для первичной диагностики. Большинство из них имеет функционал цифровой обработки для улучшения качества конечного изображения.

Если речь о крупных больницах и медицинских центрах, то здесь поможет следующий подтип. Он применим для дифференциальной диагностики, является наиболее сбалансированным в плане функционала и цены. Устройства очень востребованы. Экспертные обычно применяют не для общих исследований, а для более узких областей. Они используются в акушерстве, гинекологии, кардиологии.

У каждого варианта есть определенный минимальный набор функций, свои размеры экрана, уровень удобства использования.

Поговорим о транспортабельности и мобильности

Помимо этого, ультразвуковые системы могут разделяться на портативные и стационарные. Последние являются классическим вариантом. Они представляют из себя непереносную консоль, к которой подсоединяется экран, закрепляемый на кронштейне. Этот тип оснащен панелью управления. Она часто реализована в виде дополнительного сенсорного планшета.

Среди плюсов можно назвать повышенный размер диагонали у мониторов, а также возможность удобно регулировать его положение. Помимо этого, вы получаете большое количество портов для подключения датчиков, упрощенную ремонтопригодность, достойный вид и дополнительную защиту от электромагнитных помех. Они окружают нас повсеместно, идут от вышек связи, проводки, мобильных устройств. Могут искажать отображаемые результаты.

Если говорить о переносных вариантах, то они имеют формат ноутбука и отличаются особой компактностью. Могут функционировать автономно в течение нескольких часов без перерыва. В последнее время они активно догоняют своих более габаритных «сородичей», предлагают быстродействие. Достаточно включить, и уже можно пользоваться. Часто применяются на вызовах, а также в пределах стационаров.

Отдельного упоминания стоят ветеринарные системы, которые используются в специальных ветклиниках.

Направленность

Все они бывают нескольких подвидов с учетом упомянутых выше насадок. Выделяют такие варианты, как:

конвексные;

лапароскопические;

иглообразные;

секторные;

линейные.

Последние подходят для исследований на глубине в 10 сантиметров и справляются с диагностикой сосудов, суставов. А вот конвексные имеют проникающую способность волны до 25 сантиметров. Применяются для мочеполовой системы, брюшной полости. Секторные направлены на проверки, связанные с кардиологией. Что касается иглообразных, то их вводят в вены и артерии, в различные полости. Лапароскопические применяют непосредственно во время операций или после них.

На что еще обратить внимание

Прежде чем окончательно определиться с вариантом для покупки, еще раз посмотрите на диагональ экрана. У портативных это средний показатель в минимальные 15 дюймов, а у стационарных должно быть не менее 17. Убедитесь, что вас устраивает набор датчиков в комплектации и портов для них. Не забудьте поинтересоваться количеством каналов для приема и передачи.

Никогда не забывайте о том, что на любой аппарат УЗИ должны предоставлять всю сопровождающую документацию вместе с подтверждением сертификации, гарантией на обслуживание. Если последней нет, а поломка случается в первые месяцы пользования, то ремонт может обойтись в серьезную сумму.

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